Toutes les premières de séries et de films sur MUBI pour septembre 2021

Le service de diffusion en continu MUBI, idéal pour les cinéphiles à la recherche de propositions de grands classiques et de cinéma indépendant, présenté la liste complète des séries et films qui feront partie du grand catalogue de contenus en septembre. La plateforme continuera à proposer de grosses productions, comme en août à leur arrivée Tueur Joe et Livre de jeu Silver Lining, entre autres bandes intéressantes.

Au neuvième mois de 2021, nous aurons un programme de sorties dédié à deux des maîtres du cinéma contemporain : Pedro Almodovar et David Lynch. C’est pourquoi nous aurons Des femmes au bord de la crise de nerf, Dans la noirceur, Qu’ai-je fait pour mériter cela? et La loi du désir, de la part des Espagnols, tandis que l’Américain nous verrons Eraserhead, route perdue, garçon là-bas voisin, La grand-mère et Dumbland. Découvrez ce qui va ajouter à la bibliothèque!

+ Sorties MUBI pour septembre 2021

FILMS

1ER SEPTEMBRE

– Les règles ne s’appliquent pas

2 SEPTEMBRE

– Visite, ou Souvenirs et Confessions

3 SEPTEMBRE

– Je suis encore là

4 SEPTEMBRE

– La danse de la réalité

5 SEPTEMBRE

– Pasolini

6 SEPTEMBRE

– Maman

7 SEPTEMBRE

– Dans la noirceur

8 SEPTEMBRE

– La femme d’un espion

9 SEPTEMBRE

– Baise avec personne

10 SEPTEMBRE

– Tom à la ferme

11 SEPTEMBRE

– Le bluff de l’homme mort

12 SEPTEMBRE

-Jacky au royaume des femmes

13 SEPTEMBRE

– Kinshasa Makambo

– En aval de Kinshasa

14 SEPTEMBRE

– Les Facultés

15 SEPTEMBRE

– Sur les défaites

16 SEPTEMBRE

– Qu’ai-je fait pour mériter cela?

17 SEPTEMBRE

– Gomme à effacer







18 SEPTEMBRE

– Le Grand Short

19 SEPTEMBRE

– Piripkura

– Les héritières

20 SEPTEMBRE

– Scènes avec des haricots

21 SEPTEMBRE

– Loin de l’arbre

22 SEPTEMBRE

– Édition

23 SEPTEMBRE

– La loi du désir

24 SEPTEMBRE

– Méditerranée

25 SEPTEMBRE

– Autoroute perdue

26 SEPTEMBRE

– Heure du Caire

27 SEPTEMBRE

– Jours

28 SEPTEMBRE

– Moineau

29 SEPTEMBRE

– Anne à 13 000 pieds

30 SEPTEMBRE

– Les femmes au bord de la crise de nerf







SÉRIES

2 SEPTEMBRE

– Des redécouvertes

3 SEPTEMBRE

– Focus sur les festivals : Venise

4 SEPTEMBRE

– Le cinéma psycho-magique d’Alejandro Jodorowsky

5 SEPTEMBRE

– Focus sur les festivals : Venise

6 SEPTEMBRE

– Focus sur les festivals : Venise

7 SEPTEMBRE

– Les obsessions magnifiques : Les films de Pedro Almodóvar

8 SEPTEMBRE

– Visionnaires

9 SEPTEMBRE

– Focus sur les festivals : Venise

10 SEPTEMBRE

– Focus sur les festivals : Venise

11 SEPTEMBRE

– Dark Russian : Les films d’Aleksey Balabanov

13 SEPTEMBRE

– Focus sur Dieudo Hamadi

– Focus sur Dieudo Hamadi

15 SEPTEMBRE

– Hors les murs

16 SEPTEMBRE

– Les obsessions magnifiques : Les films de Pedro Almodóvar

17 SEPTEMBRE

– David Lynch : Un génie surréaliste

19 SEPTEMBRE

– Femmes indépendantes : Le cinéma pionnier de Márta Mészáros

20 SEPTEMBRE

– Courts métrages d’animation hongrois

22 SEPTEMBRE

– Brèves Réunions

23 SEPTEMBRE

– Les obsessions magnifiques : Les films de Pedro Almodóvar

25 SEPTEMBRE

– David Lynch : Un génie surréaliste

27 SEPTEMBRE

– Faits saillants de MUBI

29 SEPTEMBRE

– Nouveaux auteurs

30 SEPTEMBRE

– Les obsessions magnifiques : Les films de Pedro Almodóvar