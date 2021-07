Toutes les premières de séries et de films sur MUBI pour août 2021

Chaque utilisateur a un goût préférentiel dans le choix d’un service de streaming et ceux qui sont les plus proches du cinéma classique ou indépendant n’hésitent pas à s’abonner à MUBI. Tout comme nous vous avons présenté les sorties les plus importantes en juillet, nous vous présenterons ici toutes les séries et films qui arriveront en août. Nous avons un lauréat d’un Oscar !

Pour le mois prochain, ils comprendront deux grands longs métrages hollywoodiens qui ont résonné ces derniers temps : Tueur Joeavec Matthew McConaughey, et le lauréat de plusieurs prix Livre de jeu Silver Lining, avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. De plus, le Journée du cinéma mexicain avec Héli, le film qui a fait un bond vers la gloire pour Amat Escalante. Découvrez toutes les premières !

+ Sorties MUBI pour août 2021

FILMS

1ER AOUT

– Jouer les hommes

2 AOT

– Celui que j’aime

3 AOT

– La partie du monde qui m’appartient

4 AOT

– Toutes les mains sur le pont

5 AOT

– Île au trésor

6 AOT

– Trois coeurs

7 AOT

– Le Carré

8 AOT

– Le Diable et Daniel Johnston

9 AOT

-Lolo

– Journal pour mes enfants

10 AOT

– L’entreprise

11 AOT

– Le nuage dans sa chambre

12 AOT

– Le Scaphandre et le Papillon

13 AOT

– Tueur Joe

14 AOT

– De bons cheveux

15 AOÛT

– Héli

16 AOT

– Ménarque

17 AOT

– Oiseau blanc dans un Bizzard

18 AOT

– Cher fils

19 AOT

– Jiro Rêves de Sushi

20 AOT

– Une fille célibataire

21 AOÛT

– Masques

22 AOT

– Saint-Laurent

23 AOT

– Lina de Lima

24 AOT

– Frère

25 AOT

– Mer Pourpre

26 AOT

– Comme quelqu’un d’amoureux

27 AOT

– Fin août début septembre

28 AOT

– Livre de jeu Silver Linings

29 AOT

– Eurêka

30 AOT

– Pin

31 AOT

– Prends mes amours

SÉRIES

1ER AOUT

– A vos marques : Une Olympiade du cinéma

4 AOT

– Nouveaux auteurs

5 AOT

– Summer Lu : Les Films de Guillaume Brac

9 AOT

– Femmes indépendantes : Le cinéma pionnier de Márta Mészáros

11 AOT

– Débuts

16 AOT

– Brèves Réunions

21 AOÛT

– Claude Chabrol : Une nouvelle vague de suspense

23 AOT

– Perspectives

25 AOT

– Hors les murs

26 AOT

– Gros plan sur Kiarostami

30 AOT

– Portrait de l’artiste