Toutes les premières de septembre sur Disney +

Depuis votre arrivée à l’Amérique latine, Disney+ il ne cesse d’étonner ses utilisateurs. C’est qu’en plus d’avoir des films ou des programmes classiques que l’on a déjà vu tout au long de l’histoire de l’entreprise, de plus en plus Contenu exclusif qui ne sont accessibles que par ceux qui ont leur abonnement. En ce sens, à partir de septembre, ils seront incorporés nouvelle série et longs métrages pour toute la famille que vous ne pouvez pas manquer. Ici, nous vous disons ce qu’ils sont et à partir de quand ils seront disponibles.

+ Films à venir à Disney + en septembre

– Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles | 09/03/2021

« je n’ai jamais rien fait de tel”. Une expérience de Billie Eilish de concert avec Gustavo Dudamel et l’Orchestre symphonique de Los Angeles. Un film original Disney +.







– Les nouveaux mutants | 15/09/2021

Ateliers du 20e siècle avec Marvel Divertissement présentez ce thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est admis en observation psychiatrique. Après une série d’événements étranges, leurs nouvelles capacités en tant que mutants et leurs amitiés seront mises à l’épreuve alors qu’ils se battent pour en sortir vivants. Il est réalisé par Josh Boone, qui l’a écrit avec Knate Lee. Il met également en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga.







+ La série arrive à Disney + en septembre

Nouveaux épisodes de Et qu’est-ce qui se passerait si…?, Marvel Studios Légendes, Monstres au travail, Partenaires et chiens et Chip and Dale : la vie dans le parc, mais ce seront les premières du mois sur la plateforme.

– Doogie Kamealoha | 9/8/2021

Depuis cette date, tous Mercredi un nouvel épisode de la série sera présenté en première qui met en vedette le Dr Lahela « Doogie » Kamealoha, ongle jeune prodige Une jeune de 16 ans qui combine sa carrière médicale naissante avec les défis de l’adolescence. A l’hôpital, la brillante Lahela déroute patients et collègues, qui la surnomment « Doogie » d’après la série télévisée des années 1990 Doogie Howser. A la maison, son père Benny et sa mère Clara (chef de médecine et Lahela), craignent qu’il ne grandisse trop vite. Avec le soutien de son amour – et comique – ohana (famille) et amis, Lahela trace sa propre voie.

Doogie Kamealoha arrivera sur la plateforme le 8 septembre (Disney +).



– Star Wars : Visions | 22/09/2021

Disney + cadeaux Star Wars : Visions, une série anthologique de courts métrages de Lucasfilm qui raconte de nouvelles histoires de la franchise à travers le style traditionnel unique du anime Japonais. Il sortira sa première saison complète.

Star Wars : Visions sortira le 22 septembre (Disney +).



+ Le documentaire qui débarque chez Disney+ en septembre

– Carlos Rivera : chroniques d’une guerre | 24/09/2021

L’artiste emblématique de Mexique, Image de balise Carlos Rivera, nous prend par la main tout au long de ce documentaire nous montrant les préparatifs et les difficultés derrière la Visite de guerre, culminant avec son 100e concert à l’Hippodrome de Palerme, Argentine.

Carlos Rivera : Chroniques d’une guerre montre son concert à l’Hippodrome de Palerme, Argentine (Disney +).



+ Qu’est-ce que la Collection Pixar ?

Durant le mois de septembre, Disney + fêtera avec le Collection Pixar, qui comprendra de grandes premières et du contenu spécial sur la plateforme. Ici, nous vous disons lesquels en feront partie.

– La vie de Dug | 9/1/2021

La vie de Dug, de Studios d’animation Pixar, est une série de court qui suivent les drôles d’aventures de Dug, l’adorable chien de En haut de Disney et Pixar. Chaque court métrage montre des événements quotidiens qui se produisent dans le jardin de Dug, à travers les yeux drôles (et légèrement déformés) de notre chien parlant préféré. Écrit et réalisé par le nominé aux Oscars et lauréat d’un Emmy Bob Peterson.







– SparkShort : la vingtaine | 9/10/2021

Être un adulte peut être difficile. Certains jours, vous le faites bien, tandis que d’autres jours, vous vous sentez comme un enfant caché, en espérant que personne ne le remarquera. Gia est dans cette situation la nuit de son 21e anniversaire. C’est une histoire sur le insécurités de l’âge adulte et sur la façon dont nous prétendons tous l’avoir sous contrôle jusqu’à ce que nous devenions adultes.

SparkShort : Veintialgo arrivera sur la plateforme le 10 septembre (Disney +).



– SparkShort : Nona | 17/09/2021

La grand-mère Nona Elle prévoit de passer sa journée loin du monde pour regarder son émission de lutte préférée, EWW Smashdown, mais la visite inattendue de sa petite-fille de 5 ans, Renee, laisse Nona choisir entre ses deux choses préférées.

Le court métrage SparkShort : Nona sera présenté en première en septembre (Disney +).



– Une histoire d’étincelles | 24/09/2021

Une histoire d’étincelles c’est un film documentaire produit en collaboration avec Pixar qui donne au public un accès exclusif aux processus créatifs des cinéastes. short de la collection SparkShorts.

Le documentaire A Spark Story raconte le processus de création des courts métrages (Disney +).



Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?