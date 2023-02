Toutes les premières de la série sur Star + en février 2023

Février vient de commencer et Étoile+ tu le sais tres bien. C’est que la plateforme de streaming s’apprête déjà à lancer du super contenu qui cherchera à se positionner dans les plus visionnés. De cette manière, séries dramatiques, comiques ou même animéesarrivera sur le service d’abonnement au cours des prochaines semaines.

L’une des premières les plus prometteuses s’intitule heure de grande écoute. Créé par Gaston Duprat et Mariano Cohndans le rôle principal se distingue Oscar Jaénada, qui est accompagné de personnalités telles que Dominika Paleta, Maya Zapata, Ela Velden, Pamela Almanza et Alejandro Camacho. La série Star+ sera l’un des gros paris du mois sur la plateforme de streaming.

De même, des séries comme Bon sangqui s’implique dans la religion, ainsi que Le chef le plus fou, qui plonge dans le monde culinaire. Pour sa part, Planète sexe avec Cara Delevingne aborde le thème du plaisir, tandis que La nouvelle vie de Toby est lié à des applications de rencontres. C’est tout ce que Star+ prépare pour les semaines à venir !

+ Toutes les séries à venir sur Star+ en février

– Bon sang

Date de sortie: 8 février

Terrain: Lorsque la femme de Reinaldo entre dans un état végétatif, Reinaldo prend une décision désespérée pour mettre fin à ses souffrances. Mais un événement inattendu se produit : comme par miracle, María Clara se réveille. Reinaldo ne le savait pas, mais il était filmé par un membre d’une petite église voisine et aux yeux de la caméra un phénomène divin venait de se produire. Samuel, pasteur d’une humble église offre toutes ses économies pour que Reinaldo puisse prêcher à ses fidèles, croyant qu’il est devant un homme éclairé par Dieu. Endetté des factures d’hôpital exorbitantes de sa femme et sous prétexte de n’avoir pas d’autre choix, il devient un chef religieux et une figure étrangement complexe. Dans son parcours de chef religieux qui ne croit pas en Dieu, le professeur verra comment ses convictions s’affaiblissent, découvrant des vérités entre le ciel et l’abîme.

– Le chef le plus fou

Date de sortie: 8 février

Terrain: Se hisser au sommet du monde culinaire n’a jamais été aussi exigeant. Deux chefs de classe mondiale seront dans la nature, où ils se lanceront dans une mission exténuante et sans précédent : survivre et trouver suffisamment d’ingrédients sauvages pour créer un repas digne d’un restaurant cinq étoiles. Les épisodes culmineront avec les chefs s’affrontant dans une « cuisine sauvage », utilisant leurs ingrédients et leur ingéniosité pour créer des plats savoureux et finalement impressionner les juges.

– Petit diable

Date de sortie: 8 février

Terrain: Il s’agit d’une série animée de comédie d’horreur centrée sur Chrissy, la fille antéchrist de Satan, qui vient d’apprendre ses pouvoirs démoniaques. Même si elle essaie de mener une vie normale avec sa mère Laura dans le Delaware, les deux sont constamment contrecarrées par des forces monstrueuses, y compris Satan, qui aspire à la garde de l’âme de sa fille. Chrissy doit également faire face au chaos du lycée tandis que Laura a du mal à assimiler le rythme de la vie d’une petite ville.

– Planet Sex avec Cara Delevingne

Date de sortie: 14 février

Terrain: Dans ce voyage immersif, l’actrice Cara Delevingne risque son corps et son esprit à la recherche de réponses sur la sexualité humaine, ses plaisirs, ses mystères et sa nature en constante évolution. Dans chaque épisode, Delevingne partage ses propres expériences personnelles. Sans filtre et authentique, il n’y a pas de limite à ce que Cara est prête à faire pour explorer ce qui nous rend humains.

– Heure de grande écoute

Date de sortie: 15 février

Terrain: Suivez Ramiro del Solar, un journaliste de télévision prestigieux avec une longue histoire de couverture révélatrice qui a réussi à garder sa vie privée à l’abri des scandales médiatiques. Cependant, lorsque son amant meurt lors d’une des rencontres du couple, Ramiro entreprend de cacher son passage dans la vie de la victime, terrifié par tout ce qu’il a à perdre. Lorsque l’enquête se complique, le journaliste use de sa capacité à détourner les données devant l’opinion publique et tente de s’en tirer, révélant sa nature manipulatrice et immorale, prouvant qu’il vaut mieux cacher la vérité à la vue de tous.

– Bleach : guerre sanglante de mille ans

Date de sortie: 22 février

Terrain: Lorsqu’un nouvel ennemi apparaît, le Substitute Reaper of Souls, Ichigo Kurosaki, revient sur le champ de bataille avec son sabre pour aider ceux qui en ont besoin. C’est le spin off de la série animée « Bleach » et est réalisé par Tomohisa Taguchi et interprété par Masakazu Morita qui donne la voix au personnage d’Ichigo Kurosaki.

– La nouvelle vie de Toby

Date de sortie: 22 février

Terrain: Suivez l’histoire de Toby Fleishman, un homme de 41 ans récemment divorcé qui plonge dans le nouveau monde des applications de rencontres et obtient le succès qu’il n’a jamais eu dans sa jeunesse, avant de se marier tout en terminant ses études de médecine. Mais juste au moment où son premier été de célibat commence, son ex-femme, Rachel, disparaît, le laissant seul avec leur fille de 11 ans, Hannah, et leur fils de 9 ans, Solly, sans aucune information sur son sort. Alors qu’il balance l’éducation de ses enfants, le retour de vieux amis comme Libby et Seth, une éventuelle promotion à l’hôpital qu’il recherche depuis un certain temps, et toutes les femmes de Manhattan avec lesquelles il pourrait sortir, Toby se rend compte qu’il ne pourra jamais savoir ce qui s’est passé avec Rachel. jusqu’à ce qu’elle puisse enfin faire face à ce qui s’est passé dans son mariage en premier lieu.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Star+ pour pouvoir profiter gratuitement des meilleurs sports et divertissements que Star+ a lancés et continuera de lancer exclusivement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.

