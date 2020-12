Toutes les premières de Disney + en janvier 2021

Disney Plus a connu une année 2020 intense au cours de laquelle il a fini par atterrir dans le monde entier pour entrer pleinement dans la concurrence avec Netflix pour être le leader des services de streaming. La stratégie comprend de nouveaux lancements et des productions propres qui lui permettent de niveler les choses dans l’industrie. C’est pourquoi il prépare 2021 avec de nombreuses premières et c’est ainsi qu’il débutera en janvier. Passez en revue les nouvelles séries et films que le catalogue aura!

Comme de nombreux fans l’ont remarqué à leur arrivée en Amérique latine, il manquait à la bibliothèque certains titres qui commencent peu à peu à arriver. Le mois prochain seront disponibles les films Clouds (29 janvier), Camp magique (15 janvier), Le seul et unique Ivan (22 janvier) et Dr Dolittle 3 (15 janvier).

Un autre des points faibles du débarquement de Disney le 17 novembre était l’absence de toutes les saisons des Simpsons. La plateforme ajoutera la livraison 31 pour l’ajouter aux 29 et 30 qu’elle avait déjà.

Pixar Popcorn aura huit épisodes sur Disney +



Parmi ses poids lourds de janvier, il y a deux versions de Marvel: WandaVision (15 janvier), Légendes (8 janvier) et 616 (29 janvier). Il y aura également des premières de Pixar car le 22 janvier verra le jour Popcorn Pixar et le 8 janvier le documentaire sur Frozen II.







En outre, une nouvelle production latino-américaine pour les enfants comme Ristorantino d’Arnoldo sera publié dans le premier mois de l’année. Diego Topa reviendra sur l’écran de Disney avec une émission qui comportera 18 chapitres et qui comprend un casting de différentes nationalités.

Disney + proposera également d’anciennes séries à revoir encore et encore à partir de janvier. Parmi eux se trouvent: CAbri Kikiwaka (29 janvier), Betty, ma vilaine beauté (29 janvier) et La science de l’absurdité: saisons 3 et 4 (8 janvier).

Disney +: premières séries et films en janvier 2021

