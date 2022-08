Toutes les premières de Blood, Venom et StarzPlay pour septembre 2022

StarzPlay

StarzPlay a préparé un mois de septembre très spécial avec de nouvelles fonctionnalités dans la série et des films qui sortiront le mois prochain, y compris du contenu original.

© Starz JouerPage de garde

La plateforme StarzPlay est prêt pour ce que nous appelons La guerre du streaming avec de nouveaux contenus originaux en même temps que les meilleures séries et films pour retenir l’attention de ses abonnés mais aussi attirer de nouveaux publics grâce à un catalogue hétéroclite plein de surprises pour toute la famille. Ne manquez pas les premières de StarzPlay pour septembre prochain.

+Septembre 2022 sur StarzPlay

+Série

Règne Animal S5 | 1er septembre

Saisons 1 à 4 disponibles

Dans la cinquième saison d’Animal Kingdom, Pope, Craig, Deran et J sont toujours aux prises avec les retombées des événements entourant la mort de Schtroumpf, y compris des membres de la famille cherchant à se venger.

La Reine Serpent | 11 septembre

De nouveaux épisodes tous les dimanches

The Serpent Queen est un drame historique qui donne une tournure contemporaine à la manière traditionnelle de raconter l’histoire de la montée au pouvoir de Catherine de Médicis (Morton) « Medici, bitch ». L’histoire de Catalina se déroule à travers des flashbacks alors qu’elle défend ses actions et transmet les leçons qu’elle a apprises à sa nouvelle servante et confidente Rahima.

Tout le sang | 15 septembre

Une série originale StarzPlay

Nouvel épisode tous les jeudis

Toda La Sangre suit Casasola (Díaz), un journaliste de tabloïd qui s’associe au lieutenant Edith Mondragón (Contreras) et Elisa (Yoshira Escárraga), une anthropologue locale dans le but de démêler une série de meurtres qui ont choqué le pays.

Sissi | 25 septembre

De nouveaux épisodes tous les dimanches

La princesse bavaroise Sisi tombe amoureuse de l’empereur d’Autriche, un homme puissant au côté sombre et dangereux. Elle devient une femme moderne et sûre d’elle.

+Films

Animaux nocturnes | 1er septembre

Susan vit un mariage insatisfaisant lorsqu’elle reçoit un colis contenant son ex-mari, le nouveau manuscrit d’Edward.

Sans nom | 1er septembre

Sin Nombre raconte l’histoire de Sayra, une adolescente hondurienne, avide d’un avenir meilleur, qui décide d’émigrer aux États-Unis avec son oncle et son père.

L’incroyable Spider-Man | 1er septembre

De Marvel: The Amazing Spider-Man est l’histoire de Peter Parker (Garfield), un lycéen paria dont les parents l’ont abandonné lorsqu’il était enfant et a été élevé par son oncle Ben (Sheen) et sa tante May (Field) jusqu’à ce qu’il soit mordu. par une araignée qui lui donne des pouvoirs spéciaux.

Venin | 1er septembre

Un journaliste raté est lié à une entité extraterrestre, l’un des nombreux symbiotes qui ont envahi la Terre. Mais l’être prend goût à la Terre et décide de la protéger coûte que coûte.

