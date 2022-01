Toutes les premières d’Acorn TV pour janvier 2022

Acorn tv est le service de streaming idéal pour les fans de fictions britanniques et ils viennent de clôturer une autre année pleine de productions qui ont captivé leurs abonnés. Pour continuer sur la voie de la croissance pour être davantage pris en compte par les utilisateurs d’autres plateformes, telles que Netflix et Amazon Prime Video, ils viennent de présenter toutes leurs premières pour le premier mois de 2022 et nous vous apportons ici la liste complète. Tout cela arrivera en janvier !

+ Acorn TV premières pour janvier 2022

6 JANVIER

– Trésor national

Les « performances dignes des BAFTA » de Robbie Coltrane et Julie Walters (Metro) vous gardent intrigués jusqu’à la fin de ce drame sombre. Le comédien vétéran Paul Finchley est accusé de crimes sexuels qui auraient été commis il y a des décennies, mais… est-il coupable ? Qu’en pense ta femme Marie ? Qu’est ce qu’il va faire? Seul le temps et le verdict du jury nous le diront.

– Les Alouettes | Épisode 5

Celui où Bertha, la sœur de Ma, vient lui rendre visite. Avec l’arrivée imminente de sa sœur, Ma est hors d’elle et propre comme l’enfer. Bertha, son mari Howard et leur fille Jemima sont des citadins impertinents de banlieue qui détestent la campagne et, en particulier, la terre et les animaux.

13 JANVIER

– Les Mystères de Madame Blanc | Épisodes 1 et 2

L’antiquaire Jean White (Sally Lindsay, Mount Pleasant) est au bord de la faillite après la mort subite de son mari, elle décide donc de se rendre dans la seule chose qui lui reste : une cabane dans le centre antique de Sainte Victoire, France. . Là, Jean commence à enquêter sur la mort de son mari, avec l’aide du sympathique chauffeur de taxi Dom (Steve Edge). Elle découvre bientôt que les habitants colorés sont un puits inépuisable de mystères sur lesquels elle peut collaborer.

– Les Alouettes | Épisode 6

Dans lequel les Larkins sont déterminés à convaincre Mariette de rester. Les Larkins courent à la gare pour empêcher Mariette de partir pour la France. Ils la convainquent de rester pour le Donkey Derby et la fête qui sera dans quelques jours. Les Larkins doivent en faire un événement social vraiment magique qui fera changer d’avis Mariette.

20 JANVIER

– Manquant | Saison 2

Les vacances de Tony et Emily Hughes tournent au cauchemar lorsque leur fils de 5 ans, Oliver, disparaît au milieu d’une foule nombreuse dans le nord de la France.

– Les Alouettes | Épisode 7

Pop et Ma sont ravis de retrouver le couple pour Noël, mais lorsque les parents de Charley arrivent pour rencontrer la famille, toute la ville se retrouve sans électricité ni chauffage après une panne de courant, le chaos s’abat sur la ferme Larkins.

– Les Mystères de Madame Blanc | Épisodes 3 et 4

La fête d’anniversaire de mariage de Judith et Jeremy sur le thème des années 80 prend une tournure inattendue lorsqu’un invité est retrouvé mort. Caron demande conseil à Jean car il a besoin de son expertise pour identifier certains des objets trouvés sur la scène du crime, mais ce que Jean découvre finalement dépasse toute antiquité.

27 JANVIER

– Londres tue | Saison 2

Les meilleurs détectives de Londres s’attaquent aux pires crimes dans cette série mystère à succès du créateur de Suspects. Dans la saison 2, l’escouade sélect du détective David Bradford (Hugo Speer, Father Brown) enquête sur le meurtre d’un homme soupçonné de voyager à l’étranger, un meurtre dans un pub, la mort d’une fille au pair et les violences des gangs, tandis que le mystère de la disparition de la femme de Bradford se révèle enfin.

– Les Mystères de Madame Blanc | Épisodes 5 et 6

Jean et Dom assistent à une conférence sur les saintes reliques dans l’église Sainte Victoire, peu de temps après que le prêtre est poignardé dans le dos avec une relique, un crucifix, qui manque. Dom et Jean se rendent à Lourdes pour rencontrer un expert et ami de Jean, qui s’avère être une nonne peu orthodoxe. De retour au pub, Céline a des problèmes avec sa belle-mère.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂