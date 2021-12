Toutes les prédictions des Simpson pour 2022

in

Les Simpsons Ils sont à la télévision depuis plus de 30 ans, faisant rire le monde entier. Le public de ce spectacle est impressionnant et son influence sur la culture postmoderne indéniable. Ne connaissez-vous pas quelqu’un qui utilise des phrases de les Simpsons mettre en évidence des situations ? Ces personnages continuent de critiquer la société d’aujourd’hui de manière subtile et sont un miroir de la réalité dans laquelle nous vivons. Nous connaissons tous un Homère!

L’une des caractéristiques de ce spectacle, peut-être celle qui surprend le plus les locaux et les étrangers, est sa capacité à prédire les différentes situations qui finissent par se produire. Exemples? La présidence de Donald Trump, la pandémie ou la fin de jeu des trônes. Anticipant toujours les faits, ces personnages jaunes à quatre doigts aux yeux exorbités et beaucoup de sarcasme sont à la pointe de la réalité.

2022 selon Les Simpson

Ainsi, 2022 n’est pas étrangère à la capacité des habitants de Springfield à anticiper les différentes situations que nous allons sûrement vivre. En principe, la série suggère que la pandémie ne se terminera pas l’année prochaine grâce à l’isolement des citadins avec le dôme que nous avons déjà rencontré dans le film familial le plus important de la télévision mondiale.

Le sport est aussi un sujet de discussion pour Les Simpsons, qui a accueilli à de nombreuses reprises des célébrités de différentes disciplines et les a dépeintes avec le sarcasme de l’émission. Important! 2022 est l’année de la coupe du monde de football qui se jouera au Qatar et Les Simpsons Vous savez déjà quelles équipes nationales se qualifieront pour le dernier match de la compétition pour remporter le trophée :Brésil Oui Espagne!

La question de l’usage des armes à feu aux États-Unis est une controverse inépuisable. On sait que dans le nord du pays il est facile d’accéder à une arme. À présent, Les Simpsons Ils prédisent qu’il y aura des lois qui rendront difficile l’accès à ces éléments qui favorisent la violence. Cette prédiction nous rappelle certainement l’épisode dans lequel Lisa Il souhaite une main de singe magique pour la paix mondiale et la destruction de toutes les armes.

Il semble qu’on puisse enfin voir une DeLorean voler comme dans la saga Retour vers le futur. Parce que? Les Simpsons osé prédire que les voitures volantes deviendront une réalité en 2022. Selon ces personnages, des voitures capables de voler seront construites et commercialisées et le monde des transports changera à jamais. Ça va?

