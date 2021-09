Toutes les plateformes de streaming disponibles au Mexique : quelle est la moins chère

Au cours de la dernière décennie, il y a eu un grand changement dans le monde du divertissement qui semble s’être maintenu, au moins pendant longtemps. Nous parlons de la services de diffusion en continu, qui sont disponibles dans la plupart des pays du monde, mais ici nous nous concentrerons sur Mexique. Nous vous présentons une liste avec toutes les plateformes que vous pouvez contracter dès maintenant, chacune avec son prix et son contenu le plus fort.

Avec Netflix En guise de drapeau, d’autres sociétés qui se sont éloignées des productions audiovisuelles ont également gagné leur place, comme Amazon Prime Vidéo. La popularité et les chiffres rentables ont conduit divers producteurs à se tourner vers ce marché, et à partir de là, nous avons Disney+, HBO Max et Paramount+, entre autres. Passez en revue tous les services disponibles au Mexique!

+ Toutes les plateformes de streaming au Mexique

17- Étoile +

Star Plus est la plateforme de streaming qui fait partie de Disney +. Il se distingue par son catalogue plus axé sur le public adulte, proposant parmi ses lettres fortes, tout le contenu d’ESPN.

Prix: 199 € par mois / .999 € par an







16- iQIYI

iQIYI est une plate-forme de télévision en streaming connue sous le nom de » Netflix chinois « . Elle propose principalement des séries et des films produits en Chine.

Des prix: 199 € VIP Premium mensuel – 1 799 € annuellement / 149 € VIP standard mensuel – 1 299 € annuellement

15- Disney +

Disney Plus est une plateforme de streaming qui offre le meilleur contenu pour toute la famille : Marvel, Pixar, Star Wars, Disney et National Geographic.

Des prix: 159 € mensuel / 1 599 € annuellement







14- MUBI

Mubi est une plateforme de streaming non conventionnelle qui parie sur des films classiques et indépendants. Propose une sélection de 30 titres choisis par des experts.

Des prix: 129 € par mois / 948 € par année

13- Netflix

Netflix est un service de vidéo à la demande où vous pouvez regarder une grande variété de films, séries et documentaires comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez et depuis n’importe quel appareil.

Des prix: de 129 € à 229 €

12- Télé Blim

Blim est une plateforme de streaming appartenant à Televisa. Son catalogue comprend des séries, des programmes et des films. Il a également l’avantage d’avoir un forfait gratuit et un forfait premium.

Des prix: 109 € par mois

11- HBO Max

HBO Max est le service de streaming proposé par HBO au Mexique. C’est l’une des plus grandes plateformes de VOD au monde où vivent des séries, des films, des premières, des mini-séries et des documentaires de la plus haute qualité.

Des prix: 99 € par mois / 149 € par année







10- Croustillant

Crunchyroll Premium vous permet d’accéder à l’un des catalogues d’anime les plus complets depuis le confort de votre maison en haute définition. De plus, ils offrent des options supplémentaires telles que des jeux, des forums et des magasins.

Des prix: 99€ et 125€ mensuel / 1 250€ annuellement







9- Amazon Prime Vidéo

Prime Video est la plateforme de streaming gérée par Amazon. Il propose des milliers de titres dont vous pouvez profiter au quotidien.

Des prix: 99 € par mois / 899 € par année

8- Starz joue

Starzplay est une plateforme de vidéo à la demande qui n’est associée à aucun opérateur. Vous aurez à votre disposition des séries, des films et des documentaires espagnols et internationaux.

Des prix: 89 € par mois

7- FilminLatino

FilminLatino est un service de streaming pour les amateurs de cinéma et de productions mexicaines. Cette plateforme dispose d’un catalogue en constante expansion, allant des classiques du cinéma aux courts métrages. Laissez-vous surprendre par cette plateforme !

Des prix: 80 € par mois / 453 € par année







6- Paramount +

Paramount + est une plateforme de streaming qui opte pour la production de séries et de films originaux.

Des prix: 79 € par mois / 799 € par année







5- Télé Acorn

Acorn TV est un service de streaming qui propose une sélection de séries britanniques, irlandaises et australiennes et en anglais général.

Des prix: 79 € par mois / 790 € par année

4- FlixOlé

FlixOlé est une plateforme de streaming qui propose l’un des plus grands catalogues du cinéma espagnol. Il compte plus de 3000 titres entre les films et quelques séries en haute définition. Il comprend plusieurs titres de films européens et américains.

Des prix: 79 € par mois / 790 € par année







3- Apple TV +

La plateforme de streaming Apple TV+ est une plateforme de contenu en streaming qui propose des séries et des films, ainsi que des productions originales.

Des prix: 69 € par mois







2- DAZN

DAZN est la première plateforme de streaming sportif en direct. L’offre de contenu de DAZN n’a fait que croître depuis son lancement. Dans DAZN México, vous pouvez trouver de la boxe, des spectacles et des documentaires.

Des prix: 45 € par mois







1- CuriosityStream

CuriosityStream est une plateforme de streaming spécialisée dans les documentaires qui est arrivée au Mexique ces derniers temps.

Des prix: HD 2,99 € mensuel – 19,99 € annuellement / 4K 9,99 € mensuel – 69,99 € annuellement