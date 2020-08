Toutes les personnes diagnostiquées avec la tuberculose devraient se faire tester pour le COVID-19, selon le ministère de la Santé

La tuberculose et le COVID-19 sont des maladies infectieuses, qui attaquent principalement les poumons et présentent des symptômes similaires de toux, de fièvre et de difficultés respiratoires.

La tuberculose est associée à un risque 2,1 fois plus élevé de maladie grave à COVID-19, a déclaré mercredi le ministère de la Santé, recommandant que tous les patients tuberculeux nouvellement diagnostiqués ou ceux actuellement sous traitement soient testés pour le COVID-19 et vice versa.

La prévalence de la tuberculose parmi les patients atteints de COVID-19 s’est avérée être de 0,37 à 4,47% dans différentes études, a déclaré le ministère et a souligné qu’il y avait eu une baisse globale de la notification de la tuberculose de 26% entre janvier et juin, par rapport à la précédente année, en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans sa “Note d’orientation sur le dépistage bidirectionnel de la tuberculose-COVID et le dépistage de la tuberculose parmi les cas de syndrome grippal / SARI” publiée mercredi, le ministère a déclaré que des études ont montré que des antécédents de tuberculose active et latente sont un facteur de risque important pour le Infection par le SRAS-CoV-2.

“Cela se traduit non seulement par une sensibilité accrue, mais aussi par un développement rapide et sévère des symptômes et une progression de la maladie avec de mauvais résultats. La tuberculose est associée à un risque 2,1 fois plus élevé de maladie grave à COVID-19”, indique le document.

De plus, les patients tuberculeux ont également tendance à avoir des comorbidités ou des conditions de vie (malnutrition, diabète, tabagisme, VIH, etc.) qui augmentent leur vulnérabilité. Afin de remédier à cette double morbidité de la tuberculose et du COVID-19, des activités telles que le dépistage bidirectionnel de la TB-COVID, le dépistage de la tuberculose pour les cas de syndrome grippal (SG) et le dépistage de la tuberculose pour les cas de maladie respiratoire aiguë sévère (SARI) devraient être effectuée, a déclaré le ministère.

Dans le cadre du dépistage bidirectionnel TB-COVID, le dépistage COVID pour tous les patients TB diagnostiqués et le dépistage TB pour tous les patients COVID positifs doivent être effectués.

La tuberculose et le COVID-19 sont des maladies infectieuses qui attaquent principalement les poumons. Ils présentent des symptômes similaires de toux, de fièvre et de difficulté à respirer, bien que la tuberculose ait une période d’incubation plus longue et une apparition plus lente de la maladie, selon le document.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂