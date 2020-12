Les RPG peuvent nous immerger de plusieurs manières, en particulier en ce qui concerne la romance. Certains jeux sont assez obsolètes et vous pouvez avoir une aventure étrange, et cela ne signifie rien, Geralt, nous vous regardons! D’autres fois, au cours de votre voyage, vous pouvez commencer à aimer un membre du parti plus que d’autres et vous demander s’il y a un mariage l’avenir.

Toutes les options de mariage de Dragon Quest XI

Le mariage dans Dragon Quest XI n’est pas disponible avant l’après-match, et il est plus ou moins complètement facultatif. C’est une option que personne ne s’attendait à voir dans le jeu. Dans l’après-match, vous devez reconstruire un certain endroit, et une fois cela terminé, en terminant un essai vous permet de choisir un souhait. Et l’une de ces options de souhait est d’être avec quelqu’un pour toujours.

Bien que le mariage soit un mot très étrange à utiliser dans ce jeu, vous ne pouvez vraiment épouser votre chérie d’enfance Gemma que selon le dialogue du jeu.

Prends-tu Gemma pour être ta femme légalement mariée? L’aimerez-vous tant que vous vivrez tous les deux?

Vous pouvez choisir de «marier» n’importe quel autre membre de votre groupe, et nous voulons dire n’importe lequel, mais c’est plus une «cohabitation» qu’un mariage, en particulier avec les membres masculins du parti. Le scénario est plus séduisant avec les membres féminins, et il semble plus que «cohabitation». Bien sûr, dans leur dialogue, ils parlent de camaraderie, et ils seront toujours là, mais rien sur le plan de l’amour, du fait d’être une épouse ou du mariage comme le fait Gemma.

Pour une liste des personnes que vous pouvez épouser:

Gemme

Jade

Rab

Erik

Hendrik

Serena

Véronique

Sylvando

Fondamentalement, la cohabitation est l’endroit où vous vivez avec cette personne pour la vie, mais vous n’êtes pas un objet. Lorsque vous rentrez chez vous, vous trouverez la personne que vous avez épousée que vous dormez tous les deux dans un lit séparé; c’est vivre avec un meilleur ami. Comme Rab est le grand-père du personnage principal, l’épouser est étrange, mais la cohabitation est tout à fait acceptable. Deux personnes qui s’aiment en famille, vivant ensemble, c’est parfaitement bien.

Le jeu laisse toute latitude à l’interprétation de ce que vous choisissez de croire, ce qui est honnêtement ce que cela devrait être. C’est intelligemment écrit d’une manière que cela pourrait être le mariage, ou cela pourrait être quelque chose de moins, ou même quelque chose de plus. L’interpréter comme vous le souhaitez est le facteur clé de tout RPG. Laissez-vous donner quelques exemples:

Véronique: « Nous avons le reste de nos vies devant nous, après tout! The Amazing Veronica sera avec vous jusqu’à la fin! »

Jade: «Tu sais, j’ai le sentiment qu’il n’y a rien que nous ne pouvons pas surmonter tant que nous sommes ensemble. Heureusement que nous allons être ensemble pendant un moment, hein?

Rab: «Je ne vous laisserai plus jamais tout seul comme ça, mon garçon. Je vous le promets.

Sylvando: « Et quand je le ferai, je sais que vous serez là, m’encourageant à chaque étape du chemin. Nous formons une équipe formidable, vous et moi! Sylvando, et le Luminaire encore plus grand !!

Si vous le souhaitez, enregistrez dans un nouveau fichier séparé et, après le procès, choisissez chaque personne que vous pouvez épouser. Ensuite, regardez-le et voyez qui donne la meilleure scène ou le meilleur dialogue. Rechargez votre sauvegarde et recommencez. Cela peut prendre un certain temps, mais c’est le meilleur scénario si vous ne savez pas qui choisir!

Voici le script de jeu du partenaire de chaque personnage mettant fin aux cinématiques!

Avertissement de spoiler

Pour ceux qui se demandent quand vous pouvez vous marier exactement, nous pouvons vous le dire.

Dans l’après-match, vous devez reconstruire Cobblestone et le transformer en un village animé. Cela implique beaucoup de batailles délicates et beaucoup de courses à travers le monde pour faire des quêtes. Une fois le village entièrement restauré, vous devez terminer l’épreuve du disciple. Après avoir battu l’épreuve, vous pouvez faire un vœu, et vous pouvez choisir l’option d’être avec quelqu’un pour toujours, puis vous pouvez sélectionner la personne de votre choix.

Si vous voulez tout savoir sur les personnages si c’est votre première partie, nous sommes là pour vous! Encore plus si vous avez besoin d’apprendre à épargner!