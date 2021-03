Toutes les nouvelles importantes de Square Enix Presents: qu’est-ce qui a été annoncé?

En premier Square Enix présente, une présentation en direct par l’éditeur avec des informations sur les jeux, les nouvelles annonces et les mises à jour, il y avait beaucoup de nouvelles importantes. Dans cet article, nous résumons toutes les informations de l’émission afin que vous puissiez tout voir clairement en un coup d’œil.

La ronde Spectacle de 45 minutes cachait beaucoup de nouvelles informations et proposait quelque chose pour chaque fan de la franchise.

Les principales annonces de Square Enix présente

Life is Strange 3 et les parties remasterisées de LiS

Pour les fans de «Life is Strange», il y avait un message coloré. La vie est étrange 3 s’appelle officiellement « La vie est étrange: les vraies couleurs » et le jeu devient la prochaine entrée majeure de la série.

Le titre apporte un nouveau personnage principal nommé Alex Chen et un cadre coloré qui reflète la nouvelle capacité d’Alex: empathie. Avec cette capacité, elle peut voir les auras des gens. Dans le cas d’Alex, ce sera littéralement celui figure la plus émotive de tous les caractères LiS précédemment connus.

Le jeu est développé par Deck Nine et non plus Dontnod Entertainment, il sortira le 10 septembre 2021. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le Reveal ici:

Remakes? Oui s’il te plaît! Dans un message supplémentaire il dit que La vie est étrange et La vie est étrange: avant la tempête Versions remasterisées reçues. Les graphismes et les animations devraient être à nouveau révisés.

Les versions remasterisées apparaissent comme True Colors sur 10 septembre 2021 pour PC, Xbox One / S, Xbox Series X / S, PS4, PS5 et Stadia.

Actualités Lara Croft et Tomb Raider

Lara Croft Tout d’abord, faites un détour Fortnite. Ici vous pouvez dans le 6. Saison du 2ème chapitre différents skins de l’icône du jeu ouvrir. Et en Mode créative En plus de cela, il y aura un niveau pour Tomb Raider: Manoir Croft.

À la 25e anniversaire le chasseur de trésors il y a aussi des rééditions d’anciens jeux vidéo et un « Tomb Raider: Trilogie des survivants définitifs »qui le 3 pièces de redémarrage contient et tous les 22 DLC. Ce dernier est désormais disponible pour 49,99 € sur PlayStation Store.

Oh oui, et ce sera un Livre de recettes Tomb Raider donner. Vraiment, un livre de cuisine.

Marvel: The Avengers – Feuille de route 2021

Les Avengers de Marvel de Square Enix est sur le point de passer de oeil de faucon. Nous verrons également des nouvelles sur l’avenir du jeu dans la bande-annonce. La feuille de route officielle a été partagée.

L’accent sera bientôt mis sur Anomalie de Tachyon et Prise de contrôle de la salle rouge. Il y a aussi deux nouveautés en été et après: Projet Omega et Patrouille des terres désolées

© Square Enix / Marvel

La chose la plus importante est l’annonce que le Panthère noire, donc T’Challa, avec la mise à jour Était pour Wakanda Trouve son chemin dans le jeu. Il y a même une bande-annonce séparée ici:

Une bande-annonce de lancement de nouvelle génération crée l’ambiance pour les versions PS5 et Xbox Series X / S. « Marvel’s Avengers » est maintenant pour les consoles de nouvelle génération disponible.

Just Caused & Hitman pour les appareils mobiles

« Just Cause Mobile » sortira gratuitement en 2021 Android et iOS. Il s’agit d’une expérience solo et multijoueur pour les appareils mobiles.

Le jeu devient un propre histoire apporter pendant que nous sommes avec un personnage créé individuellement se débrouiller. Nous pouvons en Vue de haut en bas glisser et tirer, tout comme le groupe de mercenaires Eau sombre tenir bon.

Quelque chose de similaire se produit avec la franchise Hitman. «Project Hitman Sniper Assassin» (titre provisoire) est développé par Square Enix Montréal et vise à offrir encore plus de liberté d’approche. Vous pouvez voir la première bande-annonce ici:

Nouvelle bande-annonce de Balan Wonderworld

Le jeu coopératif «Balan Wonderworld» apparaît dans la dernière bande-annonce du côté multijoueur. Dans le jeu, nous sommes autorisés à sauter, grimper, voler et plus encore pour découvrir les merveilles et les mystères avec Leo et Emma à explorer qui tourne autour du Maestro Balan ouvert. Nous devons le négatif anéantir les manifestations des émotions négatives.

« Balan Wonderland » sortira le 26 mars 2021 pour Xbox One et Xbox Series X / S.

Le projet Athia s’appelle désormais Forspoken

Le jeu de Luminous Productions, qui s’appelait jusqu’à récemment Projet Athia était intitulé, lit maintenant « Forspoken ».

On se jette dans le «forspoken» dans la peau de Frey Holland (joué par Ella Balinska) dans un Aventure dans le monde d’Athia. Doté de capacités magiques, Frey doit résoudre le mystère d’Athias en passant des tests insidieux. L’actrice Ella Balinska nous savons de «Charlie’s Angels» (2019), entre autres.

La bonne chose à propos de « Forspoken » est que le jeu est le Profitez pleinement de la puissance de la PS5 devrait. Plus ici:

Plus d’annonces et de bandes-annonces

À partir de là, il y a eu de nouvelles bandes-annonces avec des mises à jour de Tohou Spell Bubble, Darius Cozmic Revelation, un teaser de Space Invaders et des mises à jour aussi Outriders comme une bande-annonce CGI.

Vous pouvez regarder la présentation complète ici: