Toutes les nominations Netflix aux Oscars 2021

Nous commençons à battre ce qui sera la 93e édition du Prix ​​Oscar avec l’annonce des nominations ce lundi, qui a été faite à travers un événement virtuel réalisé par Nick Jonas et Priyanka Chopra, qui a été suivi en direct dans le monde entier. Là, ils ont annoncé les concurrents des 23 catégories, et celui qui a piétiné cette fois était le service de streaming. Netflix, car a surpassé toutes les sociétés de production en obtenant 35 nominations.

C’est un grand pas pour la plateforme des prix les plus prestigieux d’Hollywood, puisque En 2013 il n’a obtenu aucune nomination, en 2014 et 2015 une seule, il en a obtenu une de plus en 2013, puis trois en 2017, il en avait huit en 2018 et en 2019 avec 14 il a commencé à faire du bruit. En 2020, il avait 24 nominations et maintenant en 2021, le nombre est incroyablement dépassé, et c’est parce que de nombreux films ont opté pour le streaming car il n’y avait pas de cinémas ouverts en raison de Covid-19.

À l’origine, il y a 35 nominations, mais certains disent qu’il y en a en fait 38, car ils ont repris la distribution internationale de ‘Nouvelles du grand monde’, bien que cela n’ait rien à voir avec la production. Les plus nominés étaient ‘Mank’ (10), ‘The Chicago 7 Trial’ (6) et ‘The Mother of Blues’ (5). Nous allons revoir ici toutes les nominations Netflix pour les prochains Oscars, qui auront lieu le 25 avril.

+ Les 35 nominations Netflix aux Oscars 2021:

Meilleur film:

– Mank

– Le procès Chicago 7

Meilleure direction:

– David Fincher (Mank)

Meilleur acteur principal:

– Chadwick Boseman (La mère du blues)

– Gary Oldman (Mank)

Meilleure actrice principale:

– Viola Davis (La mère du blues)

– Vanessa Kirby (Fragments de femme)

Meilleur acteur dans un second rôle:

– Sacha Baron Cohen (Le procès de Chicago 7)

La meilleure actrice dans un second rôle:

– Glenn Close (Hillbilly Elegy)

– Amanda Seyfried (Mank)

Meilleur scénario original:

– Le procès Chicago 7

Meilleur scénario adapté:

– Le tigre blanc

Meilleur film d’animation:

– Au-delà de la lune

– Un film de Shaun le mouton: Farmageddon

Meilleur documentaire:

– Crip Camp: une révolution du handicap

– Mon professeur de poulpe

Meilleur court métrage documentaire:

– Une chanson d’amour pour Natasha

Meilleur court métrage d’animation:

– Si Anyrhing arrive, je t’aime

Meilleure photographie:

– Mank

– Le procès Chicago 7

Meilleur montage:

– Le procès Chicago 7

Meilleur son:

– Mank

Meilleure bande son:

– Donner 5 sangs

– Mank

Meilleure chanson originale:

– Écoutez ma voix (Chicago Trial of the 7)

– Husavik (Concours Eurovision de la chanson)

– Io Si (Vu) (La vie à venir)

Meilleur design de production:

– La mère du blues

– Mank

Meilleurs effets visuels:

– Le ciel de minuit

Meilleur maquillage et cheveux:

– Hillbilly Elegy

– La mère du blues

– Mank

Meilleure conception de costumes:

– La mère du blues

– Mank