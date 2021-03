Toutes les marques qui ont abandonné David Dobrik suite aux allégations de Vlog Squad

David Dobrik a également quitté Dispo depuis la sortie des allégations contre Durte Dom.

Plusieurs marques telles que HBO Max, EA Sports et Hello Fresh ont abandonné David Dobrik à la suite d’allégations récentes.

AVERTISSEMENT DE DÉCLENCHEUR: cet article contient des informations que certaines personnes peuvent trouver déclenchant ou dérangeantes. Veuillez lire à l’avance avec prudence.

La semaine dernière (17 mars), Insider a rapporté qu’une femme avait accusé Durte Dom, membre de Vlog Squad, de viol. Elle a affirmé que Durte l’avait violée lors du tournage d’un sketch pour une vidéo de David Dobrik en 2018. Elle affirme également que David l’a filmée dans un appartement « alors qu’elle entrait dans la chambre de Durte Dom avec lui ». David a ensuite « édité et téléchargé les images sous forme de » plan à trois « .

David a depuis supprimé la vidéo et posté des excuses publiques, mais de nombreuses marques rompent maintenant leurs liens avec le YouTuber.

Quelles marques ont laissé tomber David Dobrik?



David Dobrik a abandonné plusieurs marques à la suite d’allégations de Vlog Squad. Photo: Amy Sussman / KCA2021 / Getty Images pour Nickelodeon, David Dobrik via YouTube

Selon Insider, HBO Max, Hello Fresh, General Mills, EA Sports, DoorDash, Dollar Shave Club et Audible ont tous rompu leurs liens avec David. Ils rapportent également qu’Angel City Football Club a maintenant retiré David en tant que propriétaire de l’équipe. Ailleurs, David a quitté le conseil d’administration de Dispo, une nouvelle application de partage de photos sur invitation uniquement, qu’il a aidé à lancer cette année.

David n’a pas encore commenté les marques qui l’ont abandonné. Cependant, dans une précédente excuse sur YouTube, il a déclaré: « Le consentement est quelque chose de très, très important pour moi. Que je tourne avec un ami ou que je tourne avec un inconnu, je m’assure toujours que la vidéo que je publie, J’ai l’approbation de cette personne. «

Il a ajouté: « Pour les personnes avec lesquelles je ne filme plus comme Dom et les autres personnes avec lesquelles je ne filme plus, j’ai choisi de me distancer parce que je ne m’aligne pas sur certaines des actions et je ne suis pas pour tout type d’inconduite. «

L’allégation de Dom Durte est la dernière d’une série d’accusations contre David Dobrik et le Vlog Squad. Vous pouvez suivre l’histoire complète sur YouTuber News sur notre chaîne YouTube.

