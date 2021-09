Toutes les informations sur Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City

Resident Evil : Bienvenue à Racoon City est un redémarrage qui redémarre totalement la franchise et trouve plus d’inspiration dans les jeux vidéo sur lesquels le film est basé. Il existe déjà des images du film qui confirment la présence de personnages tels que Léon S. Kennedy, Claire Redfield, Chris Redfield, Albert Wesker et Lisa Trevor. Certains d’entre eux n’ont pas l’apparence iconique qui les caractérisait dans les jeux de Capcom: Lion ce n’est pas blond et Jill a une coupe de cheveux différente.







Johannes Roberts, réalisateur et scénariste du film, a déclaré : « Ce film n’a rien à voir avec la saga précédente. Il revient aux jeux vidéo et crée une atmosphère plus d’horreur que de science-fiction ». Tout indique que le remake du deuxième jeu sera une inspiration importante pour sa version de Resident Evil: « Je voulais capturer cette atmosphère, une expérience très cinématographique. »

Tout sur le redémarrage de Resident Evil

Le cinéaste a fait remarquer que L’Exorciste a servi de source d’inspiration en plus d’autres films : « J’ai souhaité que Ville de raton laveur se sentir un peu comme la ville de The Deer Hunter, une ville fantôme oubliée du monde. La structure du film suit la ligne marquée par Assault on the 13th District Police Station ».

Roberts est convaincu de la nécessité de donner un poids spécifique à chaque personnage dans l’histoire et en ce sens, il a sélectionné les acteurs les plus compétents pour le travail : « Ce ne sont pas simplement des protagonistes de cosplay qui ont la même coupe de cheveux et le même costume. » Une des erreurs que le réalisateur met en avant pour ce genre de projets se situe au niveau du casting : « Quelqu’un qui ressemble visuellement à son personnage est choisi pour le casting. »

De nouvelles menaces. Photo : IMDb.



L’intrigue du film ? Ville de raton laveur servi de maison pour le Société parapluieCependant, c’est maintenant une ville vide destinée à être oubliée. Un grand mal rôde dans ses rues. Lorsqu’il est libéré, les habitants de la ville changent pour toujours et un groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur la société et survivre à la nuit.

Resident Evil : Bienvenue à Racoon City est en vedette Kaya Scodelario comme Claire Redfield, Robbie Amell comme Chris Redfield, Avan Jogia comme Leon S. Kennedy, Tom Hopper comme Albert Wesker, Janna John-Kamen comme Jill Valentine et Neal McDonough comme William Birkin, entre autres. Le film sortira en salles prochainement 2 décembre.