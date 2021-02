Toutes les informations sur le prochain remake de Diablo II, Diablo II: Ressuscité

Ces dernières années ont été occupées Diablo franchise, pour être sûr. Bien que nous n’ayons pas la main sur de nouveaux jeux encore, nous en avons trois en préparation que la base de joueurs attend avec impatience.

Certains plus que d’autres, pour être sûr – la communauté n’est toujours pas généralement vendue sur le mobile Immortel cela se dirige avant que le reste ne soit probablement sur les tablettes, et l’annonce du jeu continue de lui faire perdre un peu de négativité.

Mais Diablo IV reste à l’avant du train hype, c’est sûr! Le récent événement BlizzConline a annoncé le retour de la classe Rogue pour le quatrième volet de la série, réunissant le clan entièrement féminin d’assassins, de rangers et de voleurs avec lesquels les joueurs ont interagi via la franchise.

Plus récemment, l’annonce du remake de Diablo II, le nouveau Diablo II: ressuscité. Ce titre est une refonte et une mise à jour du deuxième volet très populaire de la série, apportant une énorme quantité d’améliorations au titre à son retour.

Nous ne savons pas encore grand-chose sur le titre, comme une date de sortie qui n’a pas encore été annoncée. Blizzard semble confiant qu’il sera publié à un moment donné en 2021, mais il n’y a rien de plus spécifique là-dedans, et les joueurs ne peuvent qu’espérer qu’il n’y aura pas de retards.

En ce qui concerne les améliorations, l’une des plus notables est l’amélioration des graphismes visuels jusqu’à 4k possibilités. Le titre de 21 ans est introduit dans le jeu moderne avec un peu de polissage et de brillance tout en offrant le même look classique.

En parlant de classiques, Tempête De Neige insiste sur le fait qu’il n’y aura pratiquement aucun changement de gameplay. L’un des rares mentionnés est qu’il y aura une option basculée pour avoir de l’or un ramassage automatique, mais sinon, le jeu semble conservé exactement comme il a été initialement publié.

Blizzard a également promis la prise en charge de la «progression croisée», permettant aux joueurs de transférer leurs données sauvegardées vers différentes consoles ou PC lorsqu’ils en ont besoin. Bien que ce soit une fonctionnalité merveilleuse, beaucoup espèrent un peu plus.

Plus précisément, beaucoup espèrent un jeu croisé entre les PC et les consoles, car le titre sortira sur une variété de consoles de la même manière que Diablo III a vu dans sa durée de vie. Les joueurs espèrent ne pas être limités uniquement à ceux qui ont choisi la même plateforme qu’eux.

Dans l’ensemble, le titre est préservé tel qu’il est sorti tout en étant toujours amené dans l’ère moderne pour que les joueurs revivent ou expérimentent pour la première fois. De plus en plus de nouvelles seront probablement publiées au fil de l’année, et avec un peu de chance, Blizzard pourra s’en tenir à la date de sortie 2021 qu’ils ont fixée.