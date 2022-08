Toutes les deux semaines, selon Blizzard, nous verrons la sortie du nouveau contenu Diablo Immortal

Pour Diablo ImmortelBlizzard a décrit sa stratégie de publication de contenu, qui comprend des idées pour déployer de nouvelles mises à niveau de jeu toutes les deux semaines.

Il est crucial de se rappeler qu’aucun des contenus susmentionnés n’est mutuellement exclusif à une mise à jour de contenu mini ou majeure et qu’il peut parfois être publié une fois qu’il a atteint un calibre approprié pour nos joueurs, selon Blizzard.

Le 4 août à 3 heures du matin, heure du serveur, la mise à niveau de la saison 3 de Diablo Immortal et le nouveau Battle Pass, Aspect of Justice, seront mis en ligne. Une valeur de 40 rangs de défis et de récompenses, y compris des gemmes légendaires, des écussons et des poignées, sont inclus dans la version gratuite du Battle Pass de la saison 3.

Le Battle Pass Empowered et le Battle Pass Collector’s Empowered sont les deux variantes premium du Battle Pass de la saison 3 que les joueurs peuvent acheter en tant qu’amélioration.

Le premier déverrouille une piste Empowered et tous les prix de rang du Battle Pass gratuit, mais il ajoute également de nouveaux bonus de niveau.

Les cosmétiques dorés Aspect of Justice Weapon et Radiant Aspect of Justice Armor sont également débloqués par les acheteurs aux rangs un et quarante, respectivement. En plus du cadre d’avatar Aspect of Justice, du cosmétique Portal et d’une augmentation de dix rangs, toutes les récompenses de rang et les cosmétiques du Battle Pass Empowered sont inclus dans le Battle Pass Collector’s Empowered.

Le 1er septembre à 2 h 59, heure du serveur, le Battle Pass de la saison 3 aura expiré. Les invasions Wrathborne auront lieu tous les jours à 12 h, heure du serveur, dans la saison 3. Les trois principaux revendeurs de menaces recevront chacun six poussières enchantées pour avoir réussi à repousser des hordes de démons d’élite.

La célébration de Hungering Moon de juillet sera de retour du 12 au 15 août. En permettant aux joueurs de vérifier si les membres de leur Warband sont en ligne et leur activité actuelle dans le jeu depuis l’interface Warband, Blizzard a déclaré qu’il espère rationaliser le processus d’organisation. Activités de la bande.