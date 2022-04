Toutes les créatures grandes et petites, une série d’époque pour les amoureux des animaux

pas de spoilers

Acorn TV vient de lancer la deuxième saison de All Creatures Great and Small. Nous vous disons de quoi parle cette histoire si vous ne l’avez pas encore vue.

© Gland TVToutes les créatures grandes et petites sont disponibles sur Acorn TV

Télé de gland est connu pour sa grande variété de séries policières ou policières, cependant, cette dernière première nous plonge dans un thème complètement différent. Toutes les créatures grandes et petites jette son saison 2 sur la plateforme fumante et si vous n’avez pas encore vu le premier volet, son histoire vous semblera sûrement intéressante et encore plus si vous aimez les animaux.

Le Spectacle est basé sur la série de romans de l’écrivain et vétérinaire James Herriot et nous emmène en Angleterre au début du 19e siècle, plus précisément dans le comté de Yorkshire, situé au nord-ouest du pays. L’histoire tourne autour de James, un vétérinaire diplômé qui vient d’obtenir son diplôme et qui est recruté par l’excentrique Siegfried Farnon pour vous aider à votre clinique appelée, Maison Skaldale. Et ce sera le début d’une série d’aventures avec des assaisonnements de romance, de plaisir et, bien sûr, d’amour pour les animaux.

Toutes les créatures grandes et petites se démarque pour cela conjonction de genre qui nous invite non seulement à tomber amoureux de la relation qui naît entre le jeune vétérinaire et Hélène, la fille qui deviendra sa écraser presque instantanément, aussi à cause du lien qu’il tissera avec les autres personnages : Farnon, Mrs. Entréefemme de ménage de Maison Skaldaleet son propre frère, qui feront irruption dans l’histoire pour apporter une part d’humour et d’occurrence à tout ce qui se passe dans cette petite ville britannique qui reçoit dans la fiction le nom de Darrowby.

Pour ceux qui sont passionnés de voyages, sans aucun doute, la série frappera partout où vous la regarderez. Direction de la photographie par vanessa pourquoi Oui Erik Molberg Hansen est un luxe, car cela nous permet de connaître différentes parties du Yorkshire, comme la ville de Grassingtonoù le spectateur peut se délecter de ce mélange de villes chaleureuses aux boutiques colorées, situées au milieu de la quiétude de la campagne anglaise.

De même, la direction des costumes et la mise en scène est également un élément à souligner dans cette série. Ce sont précisément ces questions qui nous permettent de nous immerger véritablement dans un voyage dans les années 30 et 40, lorsque le vrai James faisait ses pratiques vétérinaires. En fait, sa dévotion pour les animaux est évoquée dans la série non seulement par le scénario de Ben Vanstone également pour la performance de l’acteur écossais Nicolas Ralphqui capte à la fois la douceur et le professionnalisme de son personnage.

Bien sûr, le reste de la distribution fait un travail remarquable. Le lien entre drôle et belliqueux qu’ont Mme Hall et Farnon est crédible grâce à l’alchimie entre Samuel Ouestqui a participé à des films tels que Heure sombre Oui Les Messieurs Oui Anna Madeleyconnu pour des séries comme Mr Selfridge, Deadwater Fell et Utopiaentre autres.

Comment est la saison 2 de All Creatures Great and Small

Vous pouvez déjà voir deux des premiers épisodes de la saison de la série dans Télé de gland. Et dans cet épisode, James revient d’Écosse à Skaldale House pour retrouver Farnon, Mme Hall et son frère. Mais, en plus, il tombera inévitablement sur son amour Helen, qui n’a finalement pas épousé son fiancé. Dans cette relation, de nouveaux défis se présenteront et il sera presque impossible d’échapper à l’attirance qu’ils ont. Il en sera de même avec les autres personnages. En fait, à la fois les amour et la amitié jouera un rôle central dans cette saison, même si le gag coquins qui constituent l’essence du spectacle.

Si vous cherchez à vous amuser, tomber amoureux de ces gens et de leurs histoires ainsi que des paysages, il ne fait aucun doute que Toutes les créatures grandes et petites C’est une excellente option à voir ce week-end.

