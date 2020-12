Toutes les copies de Cyberpunk 2077 arrivent avec quelques goodies numériques, et plus encore si vous associez votre compte GOG.com

Cyberpunk 2077 est à seulement trois jours. Peut-être l’un des jeux les plus attendus de l’année, sinon de la décennie, le battage médiatique se développe de jour en jour.

Pour célébrer le lancement, CDPR distribue un tas de goodies gratuits à chaque achat de son action-RPG, y compris des livres d’art et des objets en jeu. Lorsque vous liez votre compte GOG.com, vous pouvez acheter des objets exclusifs sur le thème de Witcher à porter dans le jeu.

Saviez-vous que TOUTES les copies de # Cyberpunk2077 venir avec un ensemble de goodies numériques? Et si vous connectez votre jeu à @GOGcom (peu importe la plate-forme sur laquelle vous jouerez, grâce au REDlauncher) – vous pouvez également obtenir des récompenses en jeu! DÉTAILS ➡ https://t.co/mAL342KoIt pic.twitter.com/3AClFiwa4S – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 7 décembre 2020

Une partie du contenu arrivant avec Cyberpunk 2077 comprend la partition originale, un livret d’art, comprenant une sélection d’art conceptuel et de dessins issus du développement du jeu, ainsi qu’une bande dessinée numérique gratuite.

Ces goodies sont disponibles si vous avez acheté une copie numérique ou physique, et donneront aux joueurs une chance de se pencher sur la tradition ou l’illustration tout en téléchargeant le patch du jour 1 (cependant cela fonctionnera.)

En partenariat avec GOG.com, vous recevrez également des objets en jeu gratuits si vous associez votre achat de jeu à votre compte GOG. Cela ne vous oblige pas à acheter le jeu sur la plateforme, il vous suffit de lier votre compte.

Ces récompenses incluent des produits cosmétiques sur le thème de Witcher (bien sûr), une épée à l’air dur à cuire et une peluche que vous pouvez placer dans l’appartement de V. Cela nous donne quelques idées sur ce à quoi s’attendre de la personnalisation du jeu.

On dirait que les armes auront des variantes cosmétiques uniques, il y aura toute une gamme de vêtements différents à porter (le CDPR a déjà publié une bande-annonce sur la mode de Night City), et vous pourrez changer l’apparence de l’appartement de V dans Jeu.

Si vous possédez Cyberpunk 2077 dans votre bibliothèque GOG, vous pourrez également mettre la main sur des récompenses dans Gwent: The Witcher Card Game. Ceux-ci incluent un titre «à couper le souffle» (merci Keanu), un nouveau dos de carte Samurai et une pièce spéciale Cyberpunk 2077 Witcher.

Après plusieurs années de développement, Cyberpunk 2077 arrive enfin à grands pas. Plusieurs retards, des centaines de bandes-annonces et des dizaines d’interviews, et les joueurs pourront enfin explorer Night City le 10 décembre.

100%. Plus de retards. Vous pouvez précommander le jeu maintenant sur plusieurs plates-formes et l’avoir préchargé, prêt à jouer à minuit. Cependant, il y a un patch prévu pour le premier jour, et il n’y a pas encore d’informations sur sa taille …