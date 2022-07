Toutes les consoles Steam Deck réservées devraient être livrées aux clients d’ici la fin de l’année grâce à l’accélération de Valve

Après avoir appris que le taux de production des PC de jeu portables Steam Deck avait doublé, Valve a fait une autre déclaration optimiste.

Valve a révélé qu’après s’être engagé à doubler ses expéditions Steam Deck plus qu’en juin, il sera désormais en mesure de remplir toutes les réservations ouvertes pour le PC de jeu portable « avant la fin de l’année ».

La liste d’attente pour les réservations sur Steam Deck a considérablement augmenté depuis son lancement en juillet de l’année dernière, s’étirant rapidement cette année. Malheureusement, des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont forcé Valve à repousser les expéditions initiales de la fin de 2021 à cette année, et les déploiements suivants n’auraient peut-être pas été aussi rapides que Valve l’avait prévu.

Depuis lors, il y a eu d’autres mises à jour : en mars, Valve a déclaré que la production augmenterait à « des centaines de milliers », et en juin, il a déclaré que les expéditions doubleraient dans les mois à venir. Cependant, la mise à jour la plus récente est une bonne nouvelle pour les personnes qui ont des réservations pour le Steam Deck.

Un prototype de système de jeu portable similaire à la Nintendo Switch s’appelle le Steam Deck. La meilleure façon de l’expliquer est comme un ordinateur de jeu portable pour les jeux Steam. Depuis sa sortie, il a gagné en popularité mais reste difficile à acheter. Mais Valve affirme que cela pourrait bientôt changer.

De nombreuses lacunes de la chaîne d’approvisionnement qui influencent Steam Deck se résolvent progressivement, et nous continuons à augmenter la production, nous sommes donc en mesure de créer plus de Decks plus rapidement que jamais auparavant », a écrit Valve dans un article publié sur Steam. Cela, a-t-il affirmé, lui permettrait de répondre à la demande de tout le monde dans la file d’attente de réservation plus tôt que prévu.

Toutes les nouvelles réservations, selon Valve, seront initialement placées dans le compartiment Q4, ce qui signifie qu’elles recevront également leur Steam Deck cette année. Cependant, Valve prévient qu’une fois le seau plein, les ETA commenceront à se glisser dans le premier trimestre de 2023.