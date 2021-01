Toutes les choses qui étaient censées être dans Cyberpunk 2077 (et qui ne le sont pas)

Bien que cela fasse plus d’un mois depuis la sortie de Cyberpunk 2077, le titre de CD Projekt RED est toujours au centre du débat sur les jeux. Le 13 janvier, le co-fondateur de l’équipe de développement polonaise, Marcin Iwinski, a publié une vidéo destinée à toute la communauté des joueurs pour s’excuser du lancement désastreux du jeu, notamment sur les consoles de dernière génération comme la PS4 et la Xbox One. Cependant, l’énorme agitation soulevée par Cyberpunk 2077 n’est pas exclusivement liée aux mauvaises performances des consoles susmentionnées, mais au long travail de développement compromis par un timing absurde et une désorganisation de la part des étages supérieurs de CD Projekt RED, dérivés de trop d’ambitions nées du succès de The Witcher.

Tout est apparu il y a à peine deux jours, après un article publié sur Bloomberg de Jason Scherier, journaliste connu pour ses enquêtes au sein des équipes de développement de jeux. En particulier, l’article de Schreier fait référence à une démo de Cyberpunk 2077 montré à Los Angeles lors de l’E3 2018, montrant un jeu différent de celui qu’il est réellement dans sa version finale. Cette démo est également au centre de l’article de Wes Fenlon de Joueur PC, qui a rassemblé les différentes fonctionnalités de Cyberpunk 2077 montrées ou décrites pendant la phase de développement et supprimées ou modifiées par la suite.

Le journaliste se réfère au pluie acide qu’il inciterait les divers habitants de Night City à trouver un abri, comme l’a décrit Alivn Liu, coordinateur UI chez CD Projekt RED; ou pour métro utilisable pour atteindre les différents quartiers de la ville, comme le montre la démo de 2018 susmentionnée.Le comportement de la police, qui dans le jeu final montre une IA vraiment médiocre, est également surprenant par rapport à ce que Liu lui-même a décrit dans une interview publiée dans le 2019, qui a laissé imaginer une réaction policière beaucoup plus précise avec laquelle interagir, voire corrompre. Et encore une fois, une publicité dynamique qui est finalement statique, un manque d’interactions au sein de Night City, une rationalisation de la mécanique des hackers et du design de la ville. Ces caractéristiques ont donc été soit supprimées (pluies acides, souterraines, interactions), soit simplifiées (conception de la ville, travail de police) par manque de temps et de ressources.

Tout cela expliquerait le choix d’un terme fort comme « faux » par Schreier pour se référer à la démo. Il est à noter qu’une démo est essentiellement un travail en cours qui peut être sujet à des variations par rapport aux projets initiaux. Cependant, pad ou souris à la main, il est évident que l’expérience offerte à la sortie de Cyberpunk 2077 est coupée par rapport à ce qui est proposé par les annonces et les bandes-annonces présentées. Bien sûr, Cyberpunk 2077 reste un bon jeu grâce à des atmosphères et des personnages incroyablement inspirés, mais si des défauts techniques s’ajoutent aux lacunes évidentes, cela explique le tourbillon né autour du jeu.

En ce moment, CD Projekt RED travaille en priorité sur deux grands correctifs correctifs cela résoudra les problèmes qui affligent les jeux sur console. Le premier devrait sortir dans les 10 prochains jours, tandis que le second sera publié plus tard. L’équipe de développement confirme également l’arrivée future de contenu supplémentaire ou DLC gratuit et un mode multijoueur. En ce qui concerne la version nouvelle génération pour PS5 et Xbox Series X | S, il arrivera après le DLC, probablement dans la seconde moitié de 2021. Bref, nous parlerons encore longtemps de Cyberpunk 2077.

