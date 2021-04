Toutes les chansons Sour inédites qu’Olivia Rodrigo a déjà taquinées sur TikTok

Voici toutes les chansons dont les fans pensent qu’Olivia Rodrigo a déjà partagé des extraits de son nouvel album.

L’album d’Olivia Rodrigo Aigre sort le 21 mai et on dirait qu’elle a déjà posté des démos de nombreuses nouvelles chansons en ligne.

Hier (13 avril), Olivia Rodrigo a dévoilé la tracklist et le titre de son premier album très attendu. Aigre contient les singles à succès «Drivers License» et «Deja Vu», ainsi que neuf nouvelles chansons. «Brutal», «Traître», «1 pas en avant. 3 pas en arrière ‘,’ Good 4 U ‘,’ Assez pour vous ‘,’ Happier ‘,’ Jalousy. Jalousy »,« Favorite Crime »et« Hope Ur Ok »ne sont pas encore sortis.

Cependant, les fans pensent qu’Olivia a déjà partagé des vidéos d’elle interprétant de nombreuses chansons inédites sur les réseaux sociaux. Dans cet esprit, voici quelques-unes des chansons à venir d’Olivia que vous pouvez déjà entendre sous forme de démo en ligne maintenant.

Olivia Rodrigo Sour: Écoutez toutes les chansons inédites qu’elle a taquinées sur TikTok. Image: Geffen Records

1) Brutal

Aucune des chansons qu’Olivia a mises en ligne jusqu’à présent ne contient le mot «brutal» dans les paroles. Cela étant dit, Olivia a posté quelques démos aux paroles brutales. Dans ‘Apocalyptic Crush’, l’un des favoris des fans, elle chante une fille essayant de voler son petit ami et dit qu’il ne l’aimerait que s’il n’y avait plus personne sur terre.

Il y a aussi « Pay Grade » dans lequel elle appelle un ex toxique qui veut qu’elle soit sa mère, son thérapeute et sa petite amie tout en un. Elle chante: « Je ne vais pas te faire changer / C’est au-dessus de mon salaire bébé ».

Olivia Rodrigo Brutal lyrics de la chanson. Image: Geffen Records

2) Traître

Dans une récente note adressée aux fans britanniques, Olivia a écrit: « Je ne sais pas si mon obsession pour Twilight est embarrassante traitre non « et les fans pensent que c’est un œuf de Pâques. En d’autres termes, » Traitor « doit avoir quelque chose à voir avec crépuscule. Par coïncidence, Olivia a taquiné une chanson intitulée « Twilight » et inspirée de Twilight en quarantaine l’année dernière.

Les paroles semblent parler du moment où Edward et Bella se sont rencontrés pour la première fois, mais on ne sait pas actuellement comment le mot «traître» s’y rattache si c’est la même chanson.

Olivia Rodrigo Traitor lyrics de la chanson. Image: Geffen Records

3) Permis de conduire

La ballade de rupture record emblématique que nous connaissons tous par cœur maintenant.

Olivia Rodrigo Drivers License paroles. Image: Geffen Records

4) 1 pas en avant. 3 pas en arrière

Il n’y a actuellement pas d’extraits d’Olivia en ligne avec ce titre dans les paroles. Cependant, voici un extrait de l’une des démos en ligne les plus populaires d’Olivia. Elle a fait ses débuts à « Gross » en mai 2020 et les fans pensent que c’est une chanson d’amour qu’elle a écrite alors qu’elle sortait prétendument avec Joshua Bassett avant qu’ils ne se séparent et qu’il est apparemment passé avec Sabrina Carpenter.

Dans celui-ci, Olivia chante: «Il n’y a pas longtemps, quand je t’ai vu là-bas / Avec ton sourire aux yeux bruns et tes cheveux en désordre» et «Conduire dans ta voiture, je me sens tellement grandi». Elle ajoute plus tard: « Je t’aime tellement que c’est un peu dégoûtant ». La chanson n’est probablement plus sur le LP pour des raisons évidentes mais elle reste un bop et la démo a plus de 1,7 million de vues sur YouTube.

Nous imaginons que «1 pas en avant. 3 Steps Back ‘sera une toute nouvelle chanson.

Olivia Rodrigo One Step Forward Three Steps Back lyrics de la chanson. Image: Geffen Records

5) Deja Vu

Brillant! Talentueux! Showstopping! Spectaculaire!

6) Bon 4 U

Celui-ci semble être la version finale de la démo appelée «Crazy! qu’Olivia a déjà effectué en ligne. Dans une note adressée à ses fans en Allemagne, Olivia a inclus la phrase «bien! 4 toi» et le mot «fou» et les paroles parlent d’essayer de se faire assez bien pour quelqu’un que tu aimes.

Dans le refrain, Olivia chante: « Suis-je folle amoureuse ou juste folle? »

Olivia Rodrigo Good 4 U paroles. Image: Geffen Records

7) Assez pour vous

Les fans estiment que cette chanson pourrait être une chanson qu’Olivia a déjà taquinée et intitulée «White Flowers». Olivia mentionne «paradis» dans une lettre à ses fans espagnols et inclut la ligne «assez pour votre soutien» dans la note. Dans son extrait «White Flowers», Olivia chante sur le fait de se perdre amoureuse et utilise le mot «paradis».

Dans le cours, Olivia chante: «Se perdre dans quelqu’un n’est pas le paradis, c’est l’enfer».

Olivia Rodrigo Enough For You lyrics de la chanson. Image: Geffen Records

8) Plus heureux

Celui-ci semble être un cert mort. La piste 8 s’appelle «Happier» et Olivia a déjà taquiné une chanson intitulée «Happier». Dans le clip en ligne, Olivia chante souhaiter qu’un ex qui a quitté elle soit heureux avec leur nouvelle petite amie.

Les paroles disent: « J’espère que tu es heureux mais pas comme tu étais avec moi / je suis égoïste je sais que je ne peux pas te laisser partir / alors trouve quelqu’un de bien mais ne trouve personne de meilleur / j’espère que tu «êtes heureux mais ne soyez pas plus heureux».

Olivia Rodrigo Happier lyrics de la chanson. Image: Geffen Records

9) Jalousie. Jalousie

Aucun des extraits de teaser d’Olivia jusqu’à présent n’inclut le mot « jalousie », mais elle a quelques chansons dans lesquelles elle chante ouvertement d’être jalouse de quelqu’un d’autre. Dans « Never Be Like Her », elle chante d’être jalouse d’une fille avec laquelle son ex sort et il contient des similitudes lyriques frappantes avec « Drivers License », ce qui conduit les fans à croire qu’il pourrait s’agir de Sabrina.

Olivia chante: « les cheveux blonds tombent juste au-dessus de son épaule / elle a 19 ans mais elle a l’air un peu plus âgée ». Dans le refrain, elle ajoute alors: « Je ne serai jamais comme elle, même si j’ai essayé / Je ne serai jamais plus cool, même si j’ai menti / oh, elle est entière là où je suis brisé / et elle est géniale quand je «Je suis bon / Et je ne serai jamais comme elle mais tu sais que j’aimerais pouvoir».

Il est possible que «la jalousie. La jalousie pourrait cependant être une chanson complètement nouvelle.

Olivia Rodrigo Jealousy Jealousy lyrics de la chanson. Image: Geffen Records

10) Crime préféré

Il n’a pas fallu longtemps aux fans pour trouver une correspondance pour cette chanson. Dans une démo précédente intitulée «Victim», Olivia chante «laisse-moi être la victime de ton crime parfait» dans le refrain. Il semble probable qu’elle vient de changer les paroles de crime parfait en « crime préféré ».

La chanson parle d’être « égoïste » en amour et de vouloir que la personne avec qui vous sortez fasse quelque chose de mal aussi.

Olivia Rodrigo Paroles préférées de Crime. Image: Geffen Records

11) Hope Ur Ok

Il ne semble pas encore y avoir d’extrait d’accroche pertinent pour celui-ci, et il n’y a même pas de lettre pour l’accompagner, alors nous imaginons que ce sera une toute nouvelle chanson.

Qu’est-ce que tu penses? En avez-vous repéré d’autres?

