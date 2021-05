Toutes les chansons et paroles d’Olivia Rodrigo sur Joshua Bassett sur Sour

Quelles chansons d’Olivia Rodrigo Sour parlent de Joshua Bassett et Sabrina Carpenter? Voici une ventilation de toutes les références lyriques.

Olivia Rodrigo Aigre L’album est enfin là et les fans pensent que beaucoup de chansons et de paroles ont été inspirées par Joshua Bassett.

Dès qu’Olivia Rodrigo a sorti ‘Drivers License’, les gens sont immédiatement tombés amoureux de son talent d’écrivain. La chanson à succès capture parfaitement la douleur du chagrin chez les adolescentes. Depuis lors, Olivia a sorti deux autres singles à succès inspirés de la même rupture, « Deja Vu » et « Good 4 U », et les fans ne peuvent pas se lasser de la pertinence et de l’honnêteté de ses paroles.

Les gens ont également été captivés par le triangle amoureux qui a inspiré les chansons. Olivia serait sortie avec elle High School Musical: The Musical: La série co-star, Joshua Bassett en 2019. Il aurait ensuite rompu avec Olivia et aurait commencé à sortir avec sa compatriote star de Disney, Sabrina Carpenter. Beaucoup de Aigre semble être inspiré par la même rupture.

Dans cet esprit, voici toutes les chansons et paroles et Aigre que les fans d’Olivia pensent faire référence à Joshua et Sabrina.

Quelles chansons d’Olivia Rodrigo parlent de Joshua Bassett?

1) De quoi parlent les paroles ‘Brutal’ d’Olivia Rodrigo?

« J’ai un ego brisé, un cœur brisé / C’est brutal ici »

Contrairement à la majorité de l’album, «Brutal» parle moins d’une rupture que de l’angoisse d’adolescent et du sentiment de mal à sa place et d’insécurité. Cependant, il y a des références à une scission. Olivia termine la chanson en chantant: « J’ai un ego brisé, un cœur brisé / C’est brutal ici ». Elle chante également: « J’ai l’impression que personne ne veut de moi ».

2) De quoi parlent les paroles de «Traitor» d’Olivia Rodrigo?

« Il vous a fallu deux semaines pour sortir et sortir avec elle / Je suppose que vous n’avez pas triché, mais vous êtes toujours un traître »

« Traitor » semble être explicitement à propos de Joshua la quittant pour Sabrina avec Olivia apparemment l’appelant pour être tombé amoureux de Sabrina alors qu’ils étaient encore ensemble. « Les yeux bruns coupables et / Petits mensonges blancs » semblent confirmer qu’il s’agit de Joshua. Olivia appelle un ex pour l’avoir trahie tout au long de la chanson.

Olivia s’interroge également sur l’honnêteté de son ex avec elle: « Et n’est-ce pas drôle comment tu as dit que tu étais amis? Maintenant ça ne ressemble pas à ça ». Elle chante aussi: ‘N’est-ce pas drôle, tu te souviens que je l’ai élevée / Et tu m’as dit que j’étais paranoïaque? «

3) De quoi parlent les paroles d’Olivia Rodrigo?

« Et tu es probablement avec cette fille blonde / Qui m’a toujours fait douter«

Il est déjà bien documenté que les fans pensent que le « permis de conduire » concerne Joshua quittant Olivia et sortant avec Sabrina. Les fans pensent que « cette fille blonde » est Sabrina et la phrase « elle est tellement plus âgée que moi » soutient cet argument. « Je suppose que vous ne pensiez pas à ce que vous avez écrit dans cette chanson sur moi » semble également faire référence aux chansons que Joshua aurait écrites sur Olivia.

4) De quoi parlent les paroles d’Olivia Rodrigo «1 Step Forwards, 3 Steps Back»?

« Comme quel amant vais-je avoir aujourd’hui? / Vas-tu m’accompagner jusqu’à la porte ou me renvoyer chez moi en pleurant? »

«1 Step Forwards, 3 Steps Back» est une chanson sur une relation toxique. Olivia chante: « Tu m’as foutu dans la tête, mon garçon / Je n’ai jamais autant douté de moi / Je suis jolie? Suis-je drôle, mon garçon? / Je déteste que je t’ai donné le pouvoir sur ce genre de trucs ».

Dans le deuxième couplet, elle ajoute: « Et peut-être d’une manière masochiste / Je trouve tout ça passionnant / Comme quel amant vais-je avoir aujourd’hui? / Voulez-vous m’accompagner à la porte ou m’envoyer chez moi en pleurant? ».

Compte tenu de l’inspiration derrière l’album, il semble probable qu’il s’agisse également de sa relation avec Joshua.

5) De quoi parlent les paroles ‘Deja Vu’ d’Olivia Rodrigo?

« Une autre actrice / je déteste penser que j’étais juste ton genre »

Dans ‘Deja Vu’, Olivia traîne un ex pour avoir fait exactement les mêmes choses avec leur nouvelle petite amie qu’ils faisaient ensemble. Elle chante: « Alors, quand vas-tu lui dire qu’on a fait ça aussi? / Elle pense que c’est spécial, mais tout est réutilisé / » Alors quand vas-tu lui dire qu’on a fait ça aussi? / Elle pense que c’est spécial, mais tout est réutilisé « .

Olivia semble faire directement référence à Joshua et Sabrina en ajoutant ensuite: « Est-ce que vous l’appelez, dites presque mon nom? / Parce que soyons honnêtes, nous avons un peu le même son / Une autre actrice / Je déteste penser que j’étais juste votre type « .

6) De quoi parlent les paroles d’Olivia Rodrigo ‘Good 4 U’?

« Et bien, tant mieux pour toi, je suppose que tu as évolué très facilement / Tu as trouvé une nouvelle fille et ça n’a pris que quelques semaines »

«Good 4 U» est un hymne pop-punk dans lequel Olivia loue sarcastiquement et félicite une ex pour l’avoir quittée si rapidement. Compte tenu de la chronologie présumée de Joshua et Sabrina, les fans pensent qu’elle est dirigée contre Joshua. Avec des lignes comme: « Je suppose que la thérapeute que j’ai trouvée pour toi, elle a vraiment aidé / Maintenant tu peux être un homme meilleur pour ta toute nouvelle fille », Olivia ne se retient pas.

Elle ajoute du sel à la plaie en chantant: « Tu vas bien là-bas sans moi, bébé / Comme un putain de sociopathe » dans le refrain final.

7) De quoi parlent les paroles d’Olivia Rodrigo «Enough for You»?

« Vous avez trouvé quelqu’un de plus excitant / La seconde suivante, vous étiez parti »

«Enough for You» est une chanson sur le fait de se changer pour plaire à la personne avec qui vous sortez mais qui ne lui suffit toujours jamais. Olivia chante: « Je portais du maquillage quand nous sommes sortis ensemble / Parce que je pensais que tu m’aimais plus » et « J’ai tellement essayé d’être tout ce que tu aimes / Juste pour que tu dises que tu n’es pas du genre compliment ».

« Vous avez trouvé quelqu’un de plus excitant / La seconde suivante, vous étiez parti » semble être une référence Joshua. Olivia termine le deuxième couplet avec la phrase poignante: « Maintenant, je ne veux pas de votre sympathie / je veux juste que je revienne ».

8) De quoi parlent les paroles ‘Happier’ d’Olivia Rodrigo?

« Vous avez évolué, vous avez trouvé quelqu’un de nouveau / Une fille de plus qui fait ressortir le meilleur de vous »

Dans «Happier», Olivia chante: «J’espère que tu es heureuse, mais ne sois pas plus heureuse» à propos d’un ex qui a déménagé et a commencé à sortir avec une nouvelle fille. « Mais elle est si gentille, elle est si jolie / Est-ce qu’elle veut dire que tu m’as oublié? » s’aligne avec la rumeur de référence à Sabrina dans « Permis de conduire », où Olivia chante la nouvelle petite amie de son ex, la faisant se sentir en insécurité.

Olivia critique son ex dans le deuxième couplet en chantant: « Et lui dites-vous qu’elle est la plus belle fille que vous ayez jamais vue? / Une connerie d’amour éternel dont vous savez que vous ne penserez jamais / Rappelez-vous quand j’ai cru / Vous le pensiez quand tu me l’as dit en premier? «

9) De quoi parlent les paroles d’Olivia Rodrigo «Jealousy, Jealousy»?

« J’ai un joli visage, un joli petit ami aussi / Je veux être toi si mauvais, et je ne te connais même pas »

‘Jalousy, Jealousy »est une chanson qui parle principalement de jalousie envers les autres sur les réseaux sociaux. Cependant, il semble y avoir une référence à Joshua et Sabrina. Dans le refrain, Olivia chante: « J’ai un joli visage, un joli petit ami aussi / Je veux être toi si mauvais, et je ne te connais même pas. »

Interrogée sur Sabrina lors d’entretiens précédents, Olivia a déclaré qu’elle « ne la connaissait pas ». Cela pourrait être une coïncidence ou Olivia pourrait chanter sur le fait de se sentir jalouse de Sabrina sur les réseaux sociaux ainsi que d’autres personnes.

10) De quoi parlent les paroles d’Olivia Rodrigo «Favorite Crime»?

« J’ai traversé mon cœur alors que tu franchissais la ligne / Et je t’ai défendu à tous mes amis »

‘Favorite Crime ‘voit Olivia adopter une perspective différente. Olivia admet être en partie responsable de son chagrin en choisissant de rester avec son ex même s’il lui a fait du tort. Elle chante: « Des yeux de biche comme tu m’as enterré / Un cœur s’est brisé, quatre mains ensanglantées ».

Le refrain dit: « Les choses que j’ai faites / Juste pour que je puisse t’appeler miennes / Les choses que tu as faites / Eh bien, j’espère que j’étais ton crime préféré ». Sur la base du reste de l’album, il est probable que cette chanson parle également de la relation d’Olivia avec Joshua.

11) De quoi parlent les paroles d’Olivia Rodrigo «Hope Ur Ok»?

« Tu me manques et j’espère que tu vas bien »

Après avoir exploré son chagrin et son angoisse sur les 10 premiers titres de l’album, Olivia ferme Aigre en souhaitant à des amis avec qui elle a bien perdu le contact. D’un garçon dans un foyer violent à une fille queer avec des parents homophobes.

Olivia termine la chanson et l’album en chantant; « J’espère que tu sais à quel point je suis fier que tu as été créé. Avec le courage de désapprendre toute leur haine / Mais, mon Dieu, j’espère que tu es plus heureux aujourd’hui / Parce que je t’aime / Et j’espère que tu vas bien « .

Quel est votre morceau préféré Aigre?

