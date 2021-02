Toutes les célébrités qui ont participé au Super Bowl

Le Super Bowl de la NFL aura sa 55e édition le 7 février et l’attente est déjà énorme. Bien que le match entre les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay soit l’essentiel au niveau sportif, de la télévision un nouveau Spectacle à mi-temps entrer dans l’histoire. Au fil des ans, divers artistes et même des personnages de films ont participé au spectacle. Consultez la liste complète!

La tradition américaine remonte à la première année de compétition en 1967. Là, la performance des fanfares de universités locales et la tendance s’est répétée jusqu’aux années 70, lorsque les groupes de jazz ont commencé à participer. Le succès a continué à travers le temps et c’est Disney qui a parrainé l’émission au début des années 1990.

Cependant, l’implication du géant du divertissement a failli faire échouer l’événement. En 1991, il a utilisé le Super Bowl pour faire une mise en scène pour enfants faisant la promotion de ses films pour cette année, y compris l’apparence de ses personnages comme Mickey, Minnie et Donald Duck. À la prochaine édition, l’émission a chuté de 22% dans leurs niveaux d’audience en raison du manque d’intérêt du public.







Pour y remédier, les organisateurs ont parié gros et ont embauché Michael Jackson en plein succès mondial. La stratégie a fonctionné de telle manière qu’elle signifiait la première mi-temps a été vue plus que le match en question. Cette situation s’est répétée ces dernières années, en particulier dans les années 2010.







Parmi les groupes invités et les chanteurs, il y en avait beaucoup avec un passé hollywoodien. Justin Timberlake participé en 2004 et 2018, Madone était en 2012, Lady Gaga en 2017 et Jennifer Lopez, en 2020. L’un des plus importants était le spectacle de l’actrice de A Star Is Born, qui a reçu un total de six nominations aux Emmy Awards 2017, plus que tout autre spectacle à la mi-temps.

Liste des célébrités hollywoodiennes qui ont participé au spectacle de mi-temps du Super Bowl

Carol Channing | Super Bowl VI | 1972

Helen O’Connell | Super Bowl XV | 1981

Mickey Rooney | Super Bowl XXI | 1987

George Burns | Super Bowl XXI | 1987

Indiana Jones et Marion Ravenwood | Super Bowl XXIX | Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze

Christina Aguilera | Super Bowl XXXIV | 2000

Justin Timberlake | Super Bowl XXXVIII | 2004

Jessica Simpson | Super Bowl XXXVIII | 2004

Madonna | Super Bowl XLVI | 2012

Nicki Minaj | Super Bowl XLVI | 2012

Lady Gaga | Super Bowl LI | 2017

Justin Timberlake | Super Bowl LII | 2018

Jennifer Lopez | Super Bowl LIV | 2020

Bad Bunny | Super Bowl LIV | 2020