Toutes les capacités de fondu de la légende Apex

Après beaucoup d’anticipation, Apex Legends Mobile sera officiellement lancé le mardi 17 mai. Avec le jeu à succès Battle Royale disponible sur tous les appareils Android et iOS, Respawn Entertainment lance la saison 1 en beauté. Présentation de la toute première légende exclusive à Apex Legends Mobile appelée Fade.

Fade (également connu sous le nom d’Ignacio Huamani ou Phasing Punisher) est un personnage entièrement axé sur l’attaque. Souvent décrit comme grossier et impulsif, Fade peut parfois être un peu colérique. Cependant, ce n’est pas sans raison.

Après avoir découvert et revêtu un costume simulacre, il a été témoin du meurtre de toute sa famille par une bande de mercenaires et cherche désormais à les venger avec Apex Games.

La combinaison simulacre de Fade et la technologie Phase sont à la base de son style de combat agressif. Il a des capacités vraiment incroyables en tant que premier Legend of Apex Mobile. Voici toutes ses compétences principales et leurs effets dans le jeu.

La capacité passive de Fade est Slithering Stream. Cela lui donne une accélération courte et soudaine après avoir glissé au sol. Bien qu’il s’agisse d’un mouvement sans effort à effectuer, il nécessite une période de récupération de 10 secondes après l’avoir utilisé.

Par conséquent, contrairement aux autres légendes, vous ne pourrez pas répéter la diapositive. Cependant, cela devrait vous rendre plus agile et évasif au combat.

Ensuite, nous avons la capacité tactique de Fade appelée Flashback.

Cela lui permet de revenir (invisiblement) dans une zone récemment visitée pendant environ 7 à 8 secondes. Comme la capacité de Wraith et Ash à se téléporter dans le Vide, les joueurs vétérans connaissent probablement cette manœuvre car il s’agit d’un moyen éprouvé de se sortir de situations désagréables.

Enfin, Fade a la capacité « Phase Camera ». Cette capacité extraordinaire libère essentiellement une cellule de phase qui peut envoyer toutes les légendes dans le vide. Cela peut vous aider à contrôler la foule et à empêcher vos coéquipiers de subir trop de dégâts au combat.

Apex Legends Mobile sera lancé dans moins de 24 heures.