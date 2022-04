Toutes les avant-premières de Disney+ en avril : Mort sur le Nil, Fresh, Ice Age : les mésaventures de Scrat et plus encore

Découvrez toutes les séries et tous les films à venir sur Disney+ en avril.

Après un mois de mars assez intense en termes de sorties avec des titres tels que le nouveau film Pixar, Red, le nouveau long métrage de Steven Spielberg, West Side Story ou encore la nouvelle série Marvel, Moon KnightDisney+ veut continuer à maintenir le niveau en avril avec de nouvelles séries et films qui vous procureront des heures et des heures de divertissement.

Ensuite, nous allons découvrir chacune des premières qui arrivent à Disney + en avril, parmi lesquelles vous pourrez trouver mort sur le nille dernier film du personnage le plus populaire d’Agatha Christie, Hercule Poirot, Fraisun thriller qui a reçu de très bonnes critiques au dernier festival de Sundance ou L’ère glaciaire : les mésaventures de Scratune série animée mettant en vedette l’écureuil le plus célèbre de Disney.

Si vous souhaitez profiter de tout ce contenu, n’oubliez pas de vous abonner à Disney+ si ce n’est déjà fait.

Disney + augmente son vaste catalogue de films et de séries avec une série de des nouveautés intéressantes que vous pourrez voir tout au long du mois d’avril dans le service de streaming populaire, que nous détaillerons ci-dessous.

Films à venir sur Disney+ en avril

En avril, Disney + présente en exclusivité Death on the Nile, le nouveau film du personnage mythique d’Agatha Christie, Hercule Poirot et Fresh, un thriller sombre mettant en vedette Sébastien Stanl’acteur chargé de jouer Bucky Barnes dans l’univers cinématographique Marvel, et Daisy Edgar Jonesune actrice devenue célèbre grâce à la série personnes normales et qui a récemment été nominée pour la meilleure actrice principale aux Golden Globes.

Mais ce n’est pas tout, car ce sont Tous les films à venir sur Disney+ en avril:

Le rêve de Nate (1er avril)

Piquants (1er avril)

Un plan parfait (1er avril)

Mort sur le Nil (6 avril)

Sex-appeal (8 avril)

L’appel de la nature (8 avril)

Brubaker (8 avril)

Phénomène (8 avril)

Frais (15 avril)

Noé (15 avril)

Amis pour toujours (15 avril)

Anxiété maximale (15 avril)

Le Mans 66 (22 avril)

L’avocat du diable (22 avril)

The Crazy Man on the Loose à Hollywood (22 avril)

Coup de coeur (29 avril)

Partout ailleurs (29 avril)

La haine que vous donnez (29 avril)

La série arrive sur Disney+ en avril

En avril, Disney+ améliore son portefeuille complet de séries avec un grand nombre de nouveautés, parmi lesquelles il faut souligner L’ère glaciaire : les mésaventures de Scratune série animée qui raconte les aventures et mésaventures de l’écureuil Scrat après avoir été le père d’un petit écureuil nommé Baby Scrat et Waouh, Sam.une série mettant en vedette Samantha Fink, qui incarne une alcoolique d’une vingtaine d’années qui souffre d’embarras public dans une société de médias new-yorkaise.

La liste complète des séries qui arriveront sur Disney+ en avril est le suivant:

Bonnes choses, Sam (6 avril)

Thérapie alternative (6 avril)

Cloak and Dagger Saisons 1 et 2 (6 avril)

Moi et le monde saisons 1, 2 et 6 (6 avril)

Bluey Saisons 1 et 2 (6 avril)

Ice Age : Les mésaventures de Scrat (13 avril)

Les anges ignorants (13 avril)

NYPD (13 avril)

Patience bénie (13 avril)

Fancy Nancy Saisons 1 et 2 (13 avril)

Les Kardashian (14 avril)

The Dropout: L’ascension et la chute d’Elizabeth Holmes (20 avril)

Harmonie parfaite (20 avril)

Le dernier homme sur terre (20 avril)

Gigantosaurus Saison 1 (20 avril)

DuckTales Saison 2 (20 avril)

Chemin Ridley (27 avril)

Kuzco: Un empereur à l’école Saisons 1 et 2 (27 avril)

Le grand saut : le grand saut (27 avril)

Grand Hôtel (27 avril)

Promesses de sable (27 avril)

Les documentaires arrivent sur Disney+ en avril

Au mois d’avril, Disney + présentera également en première un bon nombre de nouveaux documentaires de National Geographic, en particulier le 22 avril à l’occasion de la célébration du Jour de la Terre.

La liste complète des documentaires qui arriveront sur Disney+ en avril est le suivant:

La raison pour laquelle je saute (1er avril)

Africa’s Deadliest Predators Saisons 5 et 6 (6 avril)

Célébrités en danger avec Bear Grylls Saison 6 (6 avril)

Survie à distance (13 avril)

Trafic illégal avec Mariana Van Zeller Saison 1 (13 avril)

Hacking the System Saison 1 (20 avril)

Cadernos da Filipa (20 avril)

O da Joana (20 avril)

Captiver le public (21 avril)

Explorateur : Alex Honnold en Amazonie (22 avril)

Ma grande petite ferme : le retour (22 avril)

Ours polaire (22 avril)

Polar Bear: The Making (22 avril)

Égoutter les océans Saison 3 (27 avril)

Si vous n’êtes pas encore abonné à Disney+, vous pouvez le faire directement depuis le bouton que nous vous laissons sous ces lignes.

Rubriques connexes: Séries

Cet article suggère objectif et indépendant produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Andro4all reçoit une commission.

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂