Toutes les astuces pour se raser correctement 

Le rasage est souvent perçu comme une corvée. Pourtant, cela fait partie de la routine beauté des hommes. Les femmes appliquent leur crème de jour, les hommes se rasent et prennent soin de leur barbe. Mais, il peut arriver de mal se raser. Résultat, cette mauvaise technique ou ces mauvais outils peuvent provoquer des irritations, voire des coupures. Pour y remédier, nous vous dévoilons nos astuces pour vous aider à bien vous raser.

Première étape : préparer sa peau

Il s’agit d’une étape très importante. On pourrait même dire que c’est la plus importante. Avant de vous raser, il est essentiel de bien préparer votre peau. Le passage des lames va irriter votre peau. Il faut alors bien la protéger pour vous assurer une bonne qualité de rasage. Cela vous évitera tous risques d’éventuelles rougeurs, irritations ou encore de coupures. Le but est donc de bien préparer son épiderme à ce qu’elle reçoive le passage des lames.

Pour ce faire, il faut tout d’abord prendre une douche avant de vous raser. Préférez des douches à l’eau chaude. Bien entendu, on n’entend pas par là que l’eau soit bouillante, mais simplement chaude. Pourquoi de l’eau chaude ? Pour la simple et bonne raison, cela va assouplir vos poils et dilater vos pores de la peau. C’est ce qui va vous faciliter le rasage. Une fois que cette étape est terminée, vous pouvez commencer par appliquer un exfoliant.

Cette seconde étape consiste à vous faire un gommage. Si vous n’avez pas les bons produits, n’hésitez pas à vous rendre sur le site elias cosmetics. Vous trouverez toute une gamme de soin pour entretenir votre barbe comme un pro. Une fois que vous avez vos produits beauté, vous pouvez prendre soin de votre peau. Cela va permettre de ramollir vos poils et éliminer toutes les peaux mortes. En d’autres termes, les soins vont vous débarrasser de toutes vos impuretés. C’est important de le faire au moment du rasage. Si vous avez des peaux mortes, ces dernières peuvent obstruer votre rasoir. Donc pensez à vous raser avec une peau déjà propre.

La technique de la serviette chaude pour humidifier la peau

Cette méthode est très utilisée par les professionnels. Souvent si vous vous rendez chez votre barbier, vous verrez qu’il utilise une serviette chaude. Cette technique va humidifier votre visage. Pour le faire seul à la maison, il suffit de prendre une serviette chaude et de l’appliquer sur votre visage pendant quelques secondes. Une fois que cela est fait, vous pouvez appliquer un soin de rasage. Si vous avez la peau sèche, on vous conseille d’y appliquer de la crème.

Bien hydrater l’épiderme

Nombreux pensent qu’il s’agit d’une étape superflue et pourtant, c’est important. Appliquez une crème de rasage qui va lubrifier votre peau et optimiser votre rasage. Les lames vont glisser plus facilement sur votre visage. Le résultat sera d’autant plus satisfaisant. Vous aurez la conscience tranquille et votre peau sera protégée.

En plus de favoriser le passage des lames, la crème va hydrater votre épiderme. Nous conseillons des crèmes à base d’huile ou d’arbre à thé. C’est bien connu, l’huile possède de nombreux bienfaits et hydrate la peau en profondeur. Si vous avez de la mousse, évitez les mousses en aérosol. Elles contiennent trop de produits chimiques.

L’incontournable : blaireau de rasage

Ce n’est un secret pour personne, toute personne qui s’y connait possède un bon blaireau. C’est la recette du succès pour vous assurer un rasage de qualité. Alors n’hésitez pas à investir dans ce petit gadget, vous ne le regretterez pas. C’est un outil indispensable. Le blaireau permet de bien faire monter la mousse. Il vous aidera à obtenir une mousse onctueuse lors du rasage. De plus, cet accessoire fait office d’exfoliant. Ils vous débarrasseront des résidus et des peaux mortes.

Par ailleurs, le blaireau est très utile pour appliquer de manière homogène la mousse sur votre visage. Une mousse étalée sur toute la zone du visage facilite le passage des lames. En parlant de lames, il faudra aussi vous assurer de l’état de votre rasoir. Il est important que vos lames soient en bon état. Si les lames ne sont pas assez tranchantes ou bien abîmées, le rasage sera moins précis et vous risquez plus facilement les coupures.