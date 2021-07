Toutes les astuces et codes pour PlayStation 3, Xbox 360 et PC

Attentif à toutes les astuces de GTA 4 et de ses clés pour PlayStation 3, Xbox 360 et PC. Et avec toutes les astuces pour ses deux extensions.

Faites-vous partie de ceux qui n’ont pas encore dépassé GTA 4 ? Comme tous les jeux vidéo de cette formidable saga, GTA 4 a ses astuces et ses codes. Le jeu vidéo Rockstar est disponible sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. Mettre le Codes et astuces GTA 4 Vous devez utiliser le mobile de Nico Bellic (protagoniste).

Mais nous vous prévenons d’une chose. Si vous faites partie de ceux qui aiment terminer les jeux à 100% avec leurs trophées et réalisations, certaines astuces empêchent plusieurs d’entre eux d’être débloqués. Donc, une fois CONSEILLÉ, c’est à vous de décider de les utiliser ou non.

Toutes les astuces de Grand Theft Auto 4 pour PS3, PC et Xbox 360

Ensuite, vous trouverez les astuces et les clés de santé, les armes, les armes et les niveaux de recherche parmi bien d’autres.

Astuces pour la santé et l’armure

Restaure complètement la santé : 482-555-0100

Obtenez une armure : 362-555-0100

Astuces d’armes

Lors de l’utilisation des astuces de GTA 4, nous devons garder à l’esprit que les armes nous seront données par lots. Il n’y a pas de triche spécifique pour chaque arme, alors choisissez ce que vous aimez le plus.

Premier lot d’armes (Baseball Bat, Pistol, Shotgun, MP5, M4, Sniper Rifle, RPG, Grenades): 486-5550-100

Deuxième lot d’armes (Couteau, Molotov, Pistolet, Fusil à pompe, Uzi, AK47, Fusil de sniper, RPG) : 486-555-0150

Cheats niveaux de recherche

Supprimer le niveau de recherche : 267-555-0100

Augmenter le niveau de quête : 267-555-0150

Astuces pour obtenir des véhicules

Annihilateur : 359-555-0100

Cognoscenti : 227-555-0142

Comète : 227-555-0175

IBF Buffalo : 2275-555-0100

Jet max : 938-555-0100

NRG-900 : 625-555-0100

Sanchez : 625-555-0150

Super GT : 227-555-0168

Tourisme : 227-555-0147

Trucs de l’environnement

Changer la météo : 468-555-0100

Appelez la police, l’ambulance ou les pompiers 911 suivi de 1,2 ou 3

GTA 4: les astuces et codes Lost and Damned

Ici vous avez tous les trucs et clés du premier DLC de Grand Theft Auto IV : Les perdus et les damnés. La façon d’entrer dans les astuces de GTA 4 est la même qu’avec le jeu de base :

Double T : 245-555-0125

Hakuchou : 245-555-0199

Hexer : 245-555-0150

Innovation : 245-555-0100

Slamvan : 826-555-0100

GTA 4 : The Ballad of Gay Tony cheats et codes

La deuxième extension appelée Grand Theft Auto IV : La ballade de Gay Tony. Voici toutes les clés que vous pouvez utiliser :

Véhicules

625-555-0200 : Akuma (Moto).

272-555-8265 : APC (réservoir).

227-555-9666 : Bullet GT (voiture de sport)

359-555-2899 : Buzzard (hélicoptère).

938-555-0150 : Flotteur (Barco).

359-555-7272 : Parachute ..

625-555-3273 : Vador (Moto).

Santé et armure

362-555-0100 : Santé et armure.

482-555-0100 : Santé, armure et armes avancées.

Armes

486-555-0100 : Armes avancées.

486-555-0150 : Mauvaises armes.

486-555-2526 : Les balles des fusils de sniper explosent.

276-555-2666 : Coups de poing explosifs.

Niveau de recherche