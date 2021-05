Toute l’actualité de l’événement PDXCON Remixed par Paradox

Nous vous apportons les dernières nouvelles sur les jeux Paradox de l’événement PDXCON Remixed. Faites le pop-corn.

Paradoxe, saisit le Événement PDXCON Remixed, nous apporte des tonnes d’informations sur le nouveau contenu qui arrivera à la fois pour Empire of Sin, Crusader Kings III et Prison Architect. Et n’oublions pas qu’ils ont également annoncé la suite d’un jeu très apprécié des fans: l’incroyable Victoria 3.

Donc, coupables, nous passerons en revue toutes ces nouvelles afin que vous puissiez voir de quoi il s’agit. Fondamentalement, l’événement s’est concentré sur ces titres, mais il y avait aussi du temps pour Hearts of Iron IV, qui recevra un DLC appelé No Step Back.

Mais ce n’est pas la seule surprise. Vous souvenez-vous de Cities: Skylines? Eh bien, le jeu n’est pas mort, non. De plus, il vient de recevoir deux nouveaux packs de création de contenu développés par la communauté de modding. Et attention, ils sont prêts à être téléchargés. Quant à Stellaris, nous aurons le contenu Federations & Expansion Pass 4, pour son édition console, le 17 juin.

Empire of Sin est étendu avec une première extension

Make it Count est la première extension premium majeure d’Empire of Sin. Cela nous apporte un nouveau boss et des missions supplémentaires. Et, bien que cette extension soit payante, il y aura un autre DLC gratuit appelé Precints, qui élargira la gestion et les possibilités stratégiques du jeu.

Sans oublier que cela améliorera la relation du joueur avec la carte, étant plus clair, il y aura plus de façons de faire le plein de fournitures, cela ajoutera un support pour les mods et cela fournira plus de décisions et de variables lorsqu’il s’agira de renverser nos boss ennemis.

Crusader Kings III récompense les joueurs les plus dévoués

C’est ce que nous pouvons dire comme récompense pour les joueurs les plus dévoués. Recommandé en particulier pour les joueurs obsédés par la gestion et souhaitant plus de profondeur. Royal Court nous donne une toute nouvelle salle du trône à partir de laquelle tout gérer, contrôler nos dépenses et même contrôler la section culturelle.

Maintenant, nous pouvons apprendre de nouvelles langues pour profiter (ou souffrir) des traditions des villes voisines. Vous pouvez l’imaginer, cela conduira à de nouvelles décisions chargées de drame et d’humour. Mais bon, il faudra beaucoup de temps pour arriver car il est encore à un stade précoce de développement. Nous n’avons rien pu voir en vidéo, bien que nous ayons pu voir de nombreuses explications, qui l’ont laissé à travers le toit.

Il sera temps de s’échapper de prison avec Prison Architect

Concevoir des prisons est compliqué et contrôler leurs «invités», nous ne vous le disons même pas. C’est pourquoi cette aventure amusante et curieuse de gestion continue de se nourrir de nombreux contenus qui enrichissent, encore plus, nos outils de geôlier.

Cette dernière et cinquième extension se concentre sur l’éducation, le mentorat et la zoothérapie pour les détenus. Les animaux peuvent-ils reconditionner l’esprit d’un détenu? Par l’enseignement et l’enseignement, retomberont-ils dans le crime une fois qu’ils seront de nouveau libres?

Ce contenu téléchargeable sera d’abord lancé sur PC, PS4 et Xbox One le 16 juin. Quelques jours plus tard, le 29 juin, il apparaîtra également sur Nintendo Switch.

Les passionnés de RTS les plus exigeants ont de la chance: Victoria est de retour avec un troisième opus!

De nombreux fans l’ont réclamé et se sont déchaînés, mais c’est finalement venu. Victoria est une saga d’une demande et d’une profondeur dans le monde des RTS louables et dans Paradox, ils n’ont pas voulu le laisser oublié dans un coin. Le troisième opus arrivera très soigneusement dans le visuel et très centré sur la partie économique, politique, sociale et industrielle de l’ère victorienne.

Nous jouerons en prenant les rênes d’un pays, en formant des alliances avec des États voisins ou en les soumettant à notre pouvoir. Bien sûr, le titre est toujours en développement et il est encore trop tôt pour connaître une date. En 2022, nous pourrons sûrement nous en emparer.

Dans l’ensemble, cet événement PDXCON Remixed a été bon pour les fans de jeux de stratégie et de gestion. De nouvelles informations sur les titres clés de l’entreprise (en particulier Bloodlines 2) manquaient, mais nous avons eu un bon goût dans la bouche en voyant l’amour qu’ils versent dans des jeux déjà publiés.

Beaucoup de ces nouveaux contenus annoncés n’ont pas de date mais nous les verrons sûrement publiés tout au long de 2021.