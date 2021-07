Tout sur Virgin River saison 4 sur Netflix

Rivière vierge Il a de nouveau piétiné Netflix avec la première de sa troisième saison ce vendredi 9 juillet. Le drame romantique avait mis la barre très haut avec la fin de son deuxième volet et Il n’a pas déçu car il a répondu aux questions qu’il avait. De plus, il a laissé de nouvelles questions qui renvoient directement à la partie 4. Quand fait-il ses débuts sur la plateforme ?

L’histoire est basée sur les romans de Robyn Carr et il y a encore beaucoup à adapter car la saga complète compte 22 tomes. Alors que Netflix n’a pas encore annoncé combien de temps l’émission se poursuivra, pour la tranquillité des fans la quatrième saison se confirme et plus après avoir vu la fermeture que la troisième avait.







Même, comme rapporté « Qu’y a-t-il sur Netflix », le tournage des prochains épisodes va commencer fin juillet à Vancouver, Canada. Le tournage aura également lieu à Squamish, Snug Cove, New Westminster, Squamish, Agassiz et Port Coquitlam. Le tout sous l’œil attentif du showrunner, Sue Tenney.

Quand la saison 4 de Virgin River est-elle diffusée sur Netflix?

L’information indique que le calendrier du tournage est prévu commencer le 28 juillet et se terminer le 30 novembre, bien que les mesures de prévention du coronavirus puissent affecter le projet. Ainsi, avec les travaux de post-production démarrés en fin d’année, de nouveaux chapitres arriveront au premier semestre 2022.

Tenney a fait des déclarations à TV Insider au cours des dernières heures et, bien qu’il n’ait pas pu confirmer le renouvellement de la série par un accord avec Netflix, il a donné quelques avances. « L’histoire n’est pas terminée, elle continue. Nous découvrirons que même si quelqu’un est considéré comme innocent, prouver qu’il est innocent est beaucoup plus difficile. Il y a une histoire émotionnelle différente qui se déroulera dans la saison 4 entre les personnages. « , Tenu.