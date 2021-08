Tout sur TUDUM l’événement exclusif pour les fans de Netflix

Pendant des années Netflix Il a réussi à briser toutes les règles imposées du cinéma. Laissant de côté les immenses salles, grâce à la plate-forme sont venus des films, des séries et de nombreux contenus originaux à regarder dans le confort de la maison. Mais aujourd’hui, au-delà de renouveler son catalogue mois par mois, il ajoute un événement qui deviendra l’un des plus attendus.

Il s’agit de TUDUM, un événement exclusif pour les fans qui réunira de grandes stars et créateurs du monde entier. Netflix, qui s’étend à l’échelle mondiale, a le privilège d’avoir des acteurs et des producteurs de renom à la fois à Hollywood et dans chaque pays et, désormais, il les réunira dans cet événement virtuel exclusif.







D’après ce que rapporte la plateforme, le nom de cette rencontre est né du premier son que l’on entend en ouvrant Netflix. TUDUM, un bruit auquel tout le monde a l’habitude, mais que l’on voit rarement à l’écrit. Cependant, la particularité de cet événement n’est pas son nom, mais ce qui s’y passera.

Tout sur TUDUM : l’événement mondial des fans de Netflix :

« Divertissez et remerciez les fans du monde entier» Dit la description que la plateforme fait de cet événement. C’est pourquoi toutes les stars et les meilleurs créateurs se réuniront pour offrir des exclusivités et des aperçus très attendus.

Ce sera le 25 septembre prochain à 13h00 en Argentine lorsque les chaînes Netflix sur YouTube, Twitch et Twitter commenceront à diffuser TUDUM. En outre, il y aura également des halls où les séries et films indiens et coréens seront mis en évidence et de nombreux contenus d’animation à partir de 10h.







D’autre part, au cours des trois heures que durera TUDUM, il est également prévu que plus de 70 séries et films seront présentés, dont certaines des nouvelles saisons de séries à succès. Certains des exemples sont Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La Casa de Papel et Cobra Kai, des titres qui pourraient être exposés par ses protagonistes.

La liste complète que TUDUM aura :

Aggretsuko : saison 4

Amour de chat

Par ma fenêtre

Ésotérique

L’armée des voleurs

Crabe noir

Grande bouche

Bridgerton

Brillant : âme de samouraï

Blesser

L’affaire Hartung

Cobra Kai

Colin en noir et blanc

be-bop cow-boy

La Couronne

Sombre désir

De retour à 15

Ne lève pas les yeux

Emilie à Paris

Mission de sauvetage

Trouver Anamika

Le sol est en lave

Le plus dur sera la chute

Direction l’enfer

Heeramandi

Recursos humanos

Intercepteur

Travail incognito

Le vol d’argent

La vieille garde

Ozark

Maldives

Mon nom

Nouveau monde

Rebelle

Rythme sauvage

alerte rouge

L’homme de sable

Éducation sexuelle

Mer de tranquillité

je suis géorgine

Des choses étranges

Super cuisiniers

Ultraman : saison 2

L’Académie des Parapluies

Vikings : Valhalla

Le sorceleur

Le sorceleur : Origine du sang

Jeune, Célèbre & Africain