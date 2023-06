Tout sur ‘Star Wars: Outlaws’, qui veut être le jeu définitif de la saga grâce à une approche spatiale ‘GTA’

‘Star Wars : Outlaws’ va être vendu comme le premier jeu en monde ouvert de la franchise, et avec des honneurs bien mérités : s’il y a quelque chose de fascinant dans la saga créée par George Lucas, c’est la perspective que les personnages ont devant eux un univers disponible qui n’est jamais pleinement exploité. C’est pourquoi les films ‘Star Wars’ sont si variés : du opéras de l’espace aux aventures familiales, en passant par les films de braquage. Tout cela est ‘Star Wars’ dans une égale mesure, et ‘Outlaws’ va essayer d’en profiter.

UbiSoft et Massive Entertainment nous ont fait appel après UbiSoft Forward de cette année pour nous donner quelques détails supplémentaires sur son contenu, et nous avons découvert une partie de l’objet de cette histoire ambitieuse. Pour commencer, on sait déjà quelle sera sa chronologie exacte : entre ‘L’Empire contre-attaque’ et ‘Le retour du Jedi’, soit une époque dorée pour la franchise, avec un point de départ classique : l’Empire au zénith de sa puissance., et face à des rebelles plus virulents que jamais, dans une guerre civile qui s’étend sur toute la galaxie.

C’est à ce moment que les syndicats du crime commencent à fleurir : l’économie de guerre favorise tout, des tractations aux crimes de haut vol, en passant par la corruption et l’affrontement avec les forces de l’ordre. Un terreau idéal pour que les criminels agissent comme nos deux protagonistes : Kay et son animal de compagnie et seul ami Nix.

Il est inévitable de penser à Han Solo avec cette caractérisation du protagoniste de « Outlaws »: un voleur avec (nous supposons) un bon cœur, accompagné d’un animal de compagnie, oui, beaucoup plus petit que Chewbacca. Dans tous les cas, Kay commencera comme une petite criminelle et pourra s’élever dans la pègre du crime organisé, accepter des missions et acquérir une réputation qui lui permet d’accéder à des emplois de plus en plus lucratifs et dangereux.

Selon Massive, « Outlaws » repose sur trois piliers clés. D’un côté, les villes, dont on nous assure qu’elles seront pleines de vie et d’opportunités pour faire avancer le jeu. Et les cantines, bien sûr. En revanche, des environnements ouverts absolument gigantesques qu’il faudra explorer. Pour ce faire, nous aurons un bolideun véhicule qui, selon Massive, s’inspire des motos de motocross, ce qui lui permet de faites des cascades et amenez Kay dans des escarmouches et des poursuitesavec des fusillades comme celle que nous avons vue sur gameplay qu’Ubi a présenté.

Enfin, nous avons l’espace extra-atmosphérique, que nous avons également goûté dans le gameplay. Kay possède un vaisseau, le Trailblazer, qui lui permet de quitter les villes et de s’enfuir dans l’espace, se livrant aussi souvent à des fusillades et échangeant des lasers avec d’autres vaisseaux, et qui a toute la saveur des séquences d’action volantes de ‘Star Wars’.

Tout cela pour un cadre qui, ajouté à la possibilité que Kay entre dans un état « Recherché » lorsqu’il touche beaucoup le nez de l’Empire, Cela nous a rappelé une sorte de « GTA » galactique et pour tous les publics. Il est évident que peu importe la quantité de monde ouvert « Outlaws », nous ne serons pas confrontés à un bac à sable Absolument gratuit comme les jeux Rockstar, mais le cadre criminel, l’utilisation de véhicules et les états de persécution du protagoniste ont ce précédent clair.

Enfin, Massive a expliqué très brièvement comment aborder les missions : en bonne criminelle professionnelle, Kay entrera furtivement dans les lieux, et elle pourra utiliser Nix pour l’aider de bien des manières : actionner des ressorts et appuyer sur des boutons à distance ou distraire ennemis. Si elle est découverte, non seulement elle mettra sa vie en danger, mais elle perdra des points de réputation, ce qui lui rendra difficile son ascension dans le monde souterrain.

En ce moment, tout ce que nous voyons dans ‘Outlaws’ nous plaît : de tous les décors possibles, celui anti-héroïque des criminels et des saloons est l’un des plus attrayants, et l’époque légendaire qu’il dépeint garantit un décor qui nous est familier. . maintenant attendre car il n’y aura pas d’errances de Kay et Nix avant 2024.

