Tout sur Rescue Distance, nouveauté de Netflix

Distance de sauvetage est la nouvelle proposition de Netflix, dirigée par Image de balise Claudia Llosa et basé sur le roman homonyme écrit par Samantha Shweblin. Le livre du film est une œuvre conjointe du cinéaste et de l’auteur. Il raconte l’histoire d’Amanda, une femme qui passe des vacances tranquilles avec sa fille Nina. Soucieuse du bien-être de l’enfant, sa mère calcule toujours le distance de sauvetage nécessaire pour la protéger.







« Elle découvre bientôt que les choses qui l’entourent ne sont pas ce qu’elles semblent être. Un garçon du coin nommé David interroge Amanda alors qu’elle lutte pour donner un sens à son environnement. La beauté de la campagne bucolique est le contrepoint d’une histoire sinistre de forces obscures, puissantes émotions et dangers omniprésents »dit le synopsis du film. Une histoire obsédante d’âmes brisées, de dangers invisibles et de la puissance de l’amour d’une mère pour sa jeune fille.

Rescue Distance promet de surprendre !

Claudia Llosa et Samanta Schweblin Ils explorent la maternité, cet aspect de la vie d’une femme qui la marque à jamais et la conduit à affronter des sentiments aussi disparates que l’amour inconditionnel et une peur inhérente de la possibilité que quelque chose de mal arrive à son fils. Ce moment très spécial et d’une sensibilité unique est représenté par une histoire qui marquera le spectateur de son empreinte.

Le géant du streaming mise sur cette histoire de sang hispanique qui sortira en salles et sur la plateforme le 13 octobre prochain. Netflix fait confiance à un film qui captivera son public du mystère et de l’identification avec des personnages qui éprouvent des émotions à la surface au sein d’une histoire unique. Épingle de sûreté!

Une ville tranquille ? Photo : Netflix.



Un casting luxueux pour la production de Mark Johnson, Tom Williams et Claudia Llosa. Les protagonistes de Distance de sauvetage Il s’agit de : María Valverde, Dolores Fonzi, Germán Palacios, Guillermo Pfening, Emilio Vodanovich, Guillermina Sorribes, Marcelo Michinaux et Cristina Banegas. De grandes attentes grâce aux noms qui réalisent ce film qui atteindra Netflix Le mois prochain.