Tout sur Red, le prochain film Pixar avec des chansons de Billie Eilish et FINNEAS

Chaque première de Disney et Pixar apporte une grande joie pour les enfants et les adultes qui, année après année, se réunissent pour profiter des meilleures propositions de la studio d’animation. Des classiques comme Toy Story, Monstres Inc. ou Cherchant Nemo ils ont su marquer un avant et un après dans l’industrie. Mais des titres plus récents comme Luca, âme et En avant ils ont également conquis leur public. En ce sens, il arrive Rapporter, un film qui s’ajoute à la liste des sorties à venir et qui est très prometteur.

A cette occasion, le responsable de la réalisation du long métrage est Dôme shi, la Oscar du court métrage Rayonneren 2018. Ainsi, il racontera l’histoire de Mei lee, une fille de 13 ans qui se transforme soudainement en un panda roux géant à chaque fois qu’elle devient trop excitée, quelque chose de très commun pour elle. Vous ne serez pas seul, car Ming, sa mère, est assez surprotectrice et autoritaire, il n’est donc jamais loin d’elle.

Rosalie Chiang et Sandra Oh -L’actrice de L’anatomie de Grey et Tuer Eve– sont chargés de prêter leur voix aux personnages principaux. Produit par Lindsey Collins, Rapporter attend sa première pour mars 2022. Et bien qu’il reste encore quelques mois pour le voir sur grand écran, ses créateurs ont sorti quelques avancées. Après avoir présenté la bande-annonce et l’affiche officielle, il a été confirmé qu’un boys band créé pour la fiction sera présent dans le film et que leurs chansons seront écrites par les lauréats des Grammy, Billie Eilish et FINNEAS.

À propos du groupe 4 * Ville, le réalisateur a expliqué : «Nous avions besoin que notre personnage Mei soit obsédé par quelque chose que sa mère n’approuverait pas.”. Est-ce que cette histoire se déroule dans les années 2000 et est une représentation claire de cette époque : « Les groupes de garçons étaient le premier pas dans le monde des garçons pour de nombreuses filles de cet âge. Les membres du groupe étaient tous super mignons, élégants, délicats et affectueux, et ils avaient une manière particulière de réunir les jeunes femmes avec leurs meilleures amies. Aussi, j’ai pensé que ce serait génial de créer un groupe de garçons animés”.

Pour cela, Billie Eilish – qui a récemment lancé son spécial de Plus heureux que jamais pour Disney +– a été choisi pour écrire les chansons du groupe. Lindsay Collins a soutenu : «Lorsque nous avons commencé à parler à elle et à son frère FINNEAS, avant qu’ils ne remportent « un milliard » de Grammy Awards, nous pouvions dire qu’ils étaient mis à jour avec les dernières tendances. Nous étions de grands fans. Nous les avons rencontrés et avons évoqué cette idée folle d’un groupe de garçons, en leur demandant s’ils seraient intéressés par l’écriture et la production des chansons. Ils étaient intéressés !”.

