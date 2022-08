Tout sur Nicholas Galitzine, l’acteur britannique vainqueur dans Badly Wounded Hearts

célébrités

Coeurs blessés est l’un des films romantiques les plus regardés sur Netflix aujourd’hui et Nicholas Galitzine y brille. Mais qui est cet acteur ?

©NetflixNicholas Galitzine dans Cœurs blessés

Habituellement, lorsqu’un film arrive sur Netflix, ses prospects finissent par devenir des stars. Ceci, bien sûr, dans le cas où ils ne le seraient plus auparavant. Mais, s’il s’agit d’acteurs qui débutent tout juste leur carrière, arriver chez le géant du streaming est un excellent point en faveur. Quelque chose comme ça est arrivé à Nicholas Galitzine, qui brille actuellement aux côtés de Sofia Carson dans le nouveau film de la plateforme, Coeurs blessés.

Dans Coeurs blessés Nicolas Galitzine Il joue Luke, un soldat troublé qui accepte d’épouser Cassie, une auteur-compositeur-interprète en difficulté sur les avantages militaires. Mais lorsqu’une tragédie fait irruption dans leur vie, la fine frontière entre l’amour réel et l’amour fictif commence à s’estomper. Et, à partir de là, une histoire pleine de tendresse, d’émotions, mais aussi beaucoup de drame commence.

Tel est ainsi Nicolas Galitzine a fait un personnage complètement saisissant et, en même temps, surprenant. En fait, c’est pour cette raison même que l’acteur a fini par se catapulter à la renommée internationale avec ce rôle. Cependant, la vérité est qu’avant de venir sur Netflix avec Coeurs blessés, l’interprète n’était pas entièrement connu. C’est pourquoi, maintenant, nous vous le présentons. Apprenez tous les détails sur le protagoniste de ce film original du géant du streaming.

+ Tout savoir sur Nicholas Galitzine, l’acteur qui brille dans Badly Wounded Hearts

Nicolas Galitzine Il est né à Londres le 29 septembre 1994. Actuellement, l’acteur a 27 ans, mais la réalité est que dès son plus jeune âge, il s’est intéressé au métier d’acteur. D’ailleurs, pour la même raison, ses parents l’encouragent à chanter dans une chorale dès l’âge de 10 ans. De même, l’artiste a étudié l’art à la Dulwich University de Londres, mais a ensuite rejoint une compagnie de théâtre à Pleasance où il a fini par développer tout son talent.

Nicolas Galitzine Il a un père homme d’affaires britannique et une mère gréco-américaine. De plus, sa famille est composée d’une autre sœur nommée Lexi, qui est décoratrice d’intérieur et illustratrice. Ce sont eux qui l’ont toujours accompagné dans sa carrière, même lorsqu’il était rugbyman et qu’il montrait son amour pour le football.

Et maintenant, loin du sport, Galitzine triomphe dans le monde entier avec son amour, qui agit. Eh bien, non seulement il a brillé dans Coeurs blessésmais aussi participé à des films tels que Cendrillon avec Camille Cheveux, HighStrung en 2016 et beau diable dans la même année. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, en 2022 également, il a joué le prince Harry dans Rouge, blanc et bleu roi.

