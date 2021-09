Tout sur My Policeman, le film avec Harry Styles

Le nom de Harry Styles Il était à nouveau dans les tendances cette semaine pour une raison inhabituelle : il présentera en avant-première un film réalisé par Olivia Wilde et le teaser officiel a eu sa sortie cette semaine. Il s’agit de Ne t’inquiète pas chérie, où l’artiste s’associera avec Florence pug. Et bien que les internautes soient devenus fous sur les réseaux sociaux de voir Harry en tant qu’acteur, certains ont oublié que ce n’est pas le seul projet à l’ordre du jour.







Propriétaire de hits comme Sucre pastèque ou Signe des temps, vit maintenant un grand travail présent : il a commencé sa tournée L’amour en tournée pour présenter son dernier album et se lance déjà dans un voyage dans différentes villes. Ces mêmes spectacles ont été reprogrammés au cours de la dernière année en raison de la pandémie de Covid-19, mais Styles n’est pas resté les bras croisés et a décidé de reprendre sa carrière en tant que acteur. Je l’avais déjà fait en 2017 avec Dunkerque, le film de Christophe Nolan.

Harry Styles lors du tournage de My Policeman (Getty).



Après avoir développé cette facette dans Ne t’inquiète pas chérie, qui sera présenté en 2022, une nouvelle proposition est entrée dans sa vie : mettant en vedette mon policier, l’adaptation du roman homonyme qu’il a publié Bethan Roberts en 2012. Produit par Amazon Studios, leur participation a été confirmée en février de cette année et finalement en mai, ils ont commencé les enregistrements. Ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir avant de regarder le film !

+ Tout ce que nous savons sur My Policeman

Les tournage du film a eu lieu de mai à juin 2021 en Angleterre, donc pour le moment il est en phase de post-production et on ne sait pas quel sera son date de sortie. Une bande-annonce officielle n’a pas non plus été publiée, mais ses propres protagonistes ont partagé des images sur le plateau et la presse a pris des photos pendant leurs journées à l’extérieur.

Le film, réalisé par Michel Grandage et écrit par Ron Nyswaner, a pour protagonistes Harry Styles, Emma Corrin et David Dawson. Il raconte l’histoire d’un policier nommé Tom et Marion, la femme qui tombe amoureuse de lui. Cependant, le personnage principal – marre de vivre dans le mensonge – entame une relation avec Patrick. Inspirés des années 50, ils ont assuré qu’il sera fidèle à l’histoire originale et qu’il montrera des sauts temporaires où d’autres acteurs donneront vie aux personnages les plus importants : Linus Roache, Gina McKee et Ruper Everett.