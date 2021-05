Tout sur le spin-off de Rick et Morty

Rick et morty rendra votre légende encore plus grande car Adult Swim travaille sur une spin-off pour élargir son univers. La célèbre série animée pour adultes se prépare à frapper le terrain avec une autre production basée sur ses personnages et, fidèle à sa forme, suscitera la polémique sur le caractère provocateur de sa démarche: Ce sera une parodie des Avengers de Marvel. Vue!

Les Vindicators sera le nom de ce programme court qui sera lancé via une plateforme numérique et se composera de entre huit et dix épisodes de durée indéterminée. De toute évidence, le savant fou et son compagnon adolescent ne seront pas des protagonistes, mais plutôt il y aura des personnages qui ont déjà été introduits dans la troisième saison.







Les stars de la nouvelle spin-off sont Supernova, Vance Maxiumus, Alan Rails, Crocubot et Noob Noob et ont été introduits dans l’épisode « Vindicators 3: Le retour de Worldender ». C’est une satire subtile mais éloquente sur des personnes célèbres Marvel Avengers et d’autres groupes de super-héros. Ces combattants intergalactiques s’uniront pour sauver l’univers sous de lourdes menaces.

Les Vindicateurs de Rick et Morty



Bien que Adult Swim n’ait pas encore annoncé sur quelle chronologie les Vindicators seront situés, la présence de Maximus, Rails et Crocubot peut indiquer que tout se passera avant la troisième saison de Rick et Morty parce que ces personnages y sont morts. Il est également possible que l’histoire se concentre totalement en dehors de l’intrigue d’origine.

«Nous considérons que notre mission est de mettre quelque chose de drôle à portée de main de n’importe qui sur la planète. Ces shorts sont un moyen de rencontrer la prochaine génération de fans de natation pour adultes là où ils se trouvent, tout en offrant à nos créateurs un autre format pour jouer et innover. « Michael Ouweleen, président de Adult Swim, a parlé du projet au Hollywood Reporter.

Quand est sorti The Vindicators?

Les producteurs étaient très prudents avec les informations, mais selon Screen Rant etles épisodes seront probablement diffusés à la fin de 2021 ou, plus probablement, au début de 2022. Pendant ce temps, la saison 5 de Rick et Morty sera diffusée en juin 2021.