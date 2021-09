Tout sur le Spectacle de La Voz Argentina 2021

La voix argentine 2021 C’était l’un des programmes les plus écoutés jusqu’à présent cette année, obtenant la première place du classement par rapport à ses concurrents à la télévision nationale. Bien qu’il s’est terminé il y a une semaine avec Francisco Benítez en remportant le grand prix, ils reviendront pour un événement très spécial que vous ne pouvez pas manquer. Tout savoir sur le Spectacle en streaming !

En plus des audiences qui ont envahi le petit écran, les réseaux sociaux ont été un deuxième indice du succès de Telefé. Du premier au dernier soir, le hashtag avec l’emoji officiel est devenu la première tendance sur Twitter, ainsi que les noms des participants qui ont captivé les téléspectateurs avec leurs paroles.







Afin de poursuivre cette célébration, pendant des semaines, un événement qui se déroulera en dehors de la télévision a été promu, qui sera présenté par Marley. Tout comme le pilote officiel, les jurés Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti et le duo Mau et Ricky ils seront également présents. De plus, vous verrez de plus près les voix les plus importantes de cette édition 2021 qui a accompagné le public pendant plusieurs nuits.

+ Quand et où aura lieu le Salon La Voz Argentina 2021 ?

Le spectacle en direct de La Voz Argentina aura lieu le 18 septembre au MOVISTAR ARENA à 20h30 heure locale. Pour se sentir au plus près du programme, il y aura une démonstration technique qui vous fera revivre les journées en compagnie des participants, qui seront accompagnés par les coachs en tant que choristes.

+ Comment acheter des billets pour le spectacle La Voz Argentina 2021 ?

Pour regarder l’émission en direct en ligne en streaming vous devez entrer sur le site officiel de AllArena, auquel vous pouvez accéder en faisant Cliquez ici. Une fois à l’intérieur, vous vous connecterez avec votre compte et vous pourrez suivre les étapes pour terminer l’achat des billets, qui ont une valeur de 1500€ pesos argentins. Tu vas le perdre?