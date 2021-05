Tout sur le retour de Buck MacKenzie dans la saison 6 d’Outlander

Outlander est l’une des séries les plus populaires de ces dernières années et a augmenté son audience en intégrant la bibliothèque de contenu du service de streaming Netflix. Le tournage de la sixième saison est actuellement en cours, ce qui nous amènera à nouveau Claire et Jamie Fraser à s’installer dans le Nouveau Monde, mais il y a un personnage que tous les fans veulent retrouver. C’est pour ça que ici nous allons vous dire les nouvelles du retour de Buck MacKenzie.

La fin du cinquième épisode a été très émouvante pour les téléspectateurs, mais cela leur a également laissé beaucoup plus de questions que de certitudes. Les spéculations sur ce qui arrivera dans les nouveaux chapitres se multiplient, et L’inconnu qu’ils ont est si Buck, le fils de Dougal et Geillis Duncan, semblera causer plus de problèmes.

Pour commencer à dissiper les doutes, qui a parlé avec le médium Espion numérique n’était ni plus ni moins que son interprète, Graham McTavish. Dans la conférence, il a été consulté sur des rumeurs sur le retour de son personnage et, bien qu’il ne l’ait pas assuré, il ne l’a pas non plus exclu: « Buck … je ne sais pas. Eh bien, je sais que c’est dans les livres, je pense que c’est dans les livres sept et huit, mais je ne sais pas. ».

Il a poursuivi en déclarant: « Eh bien écoutez, je vais vous dire une chose à propos de cette affaire, c’est que les acteurs sont les derniers à savoir. ». Puis il se souvint quand il jouait le jeune MacKenzie: «Je me souviens qu’ils m’ont appelé pour le faire. Quand ils m’ont appelé, je me suis dit: ‘Oh, ils veulent que je revienne au flashback en tant que Dougal.’.

Pour le moment, l’acteur n’a pas été confirmé pour la saison 6 d’Outlander, mais il a mentionné qu’il apparaît dans les livres suivants de l’auteur Diana Gabaldon, donc garde ses espoirs de redevenir Buck MacKenzie. En attendant, nous savons que McTavish fera partie de la deuxième tranche de Le sorceleur, série de plates-formes Netflix, avec Henry Cavill.