Tout sur le nouveau film Bob l’éponge sur Netflix : quand il s’ouvre, distribution, intrigue et plus

Ils ont annoncé un nouveau film Bob l’éponge, ainsi que d’autres projets d’animation pour Netflix. Tout savoir sur cette production !

©NetflixTout sur le nouveau film SpongeBob sur Netflix : quand il s’ouvre, distribution, intrigue et plus encore.

Il existe plusieurs séries pour enfants qui restent parmi les meilleurs souvenirs des téléspectateurs du monde entier et l’une des plus appréciées est Bob l’éponge. Cette création de l’animateur, dessinateur et biologiste marin Stephen Hillenburg a brillé sur l’écran de Nickelodeon, mais elle l’a également fait au format film. Maintenant le service de streaming Netflix a annoncé un nouveau projet dont nous vous parlerons ci-dessous.

Au cours de ce mardi, la plateforme a confirmé l’acquisition de Logique animaleaprès avoir remporté l’Oscar du meilleur film d’animation avec Pinocchio de Guillermo del Toro. Selon le rapport, neuf longs métrages d’animation sortiront au cours des 18 prochains mois, dont Nimona, le roi singe, Thelma la licorne et une bande suivante de Poulailler.

+Ce que l’on sait du nouveau film Bob l’éponge

Parmi les productions dévoilées figure un titre à venir de Bob l’éponge qui s’intitulera en Amérique latine Sauver le bas de bikini : le film de Sandy. à l’adresse sera liza johnsonreconnu ces derniers mois pour avoir réalisé un épisode dans Le dernier d’entre nous de HBO Max et deux chapitres de Une série d’événements malheureuxau sein de la plateforme Netflix.

De quoi s’agira-t-il ? Selon le communiqué officiel de l’entreprise, Sauver le bas de bikini : le film de Sandy cela commence avec tout Bikini Bottom et ses habitants quittant soudainement l’océan par force majeure. C’est là que Sandy et Bob l’éponge doivent se lancer dans un voyage au Texas pour sauver leur ville d’un complot diabolique.

Quand sort le nouveau film Bob l’éponge ? Enregistrer Sauver le bas de bikini : le film de Sandy sortira en 2024. Il mettra en vedette un casting de voix composé de : Carolyn Lawrence, Tom Kenny, Wanda Sykes, Clancy Brown, Bill Fagerbakke, M. Lawrence, Rodger Bumpass, Johnny Knoxville, Craig Robinson, Gray DeLisle, Ilia Isorelýs Paulino et Matty Cardarople.

