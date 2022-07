Tout sur le film Netflix, Live is Life

Netflix

Dani de la Torre surprend avec Live is Life que vous pouvez voir sur Netflix et suit la lignée des succès classiques comme Stand By Me avec des garçons comme protagonistes.

©Warner Bros.Vivre c’est la vie

Vivre c’est la vie c’est un film Netflix qui profite de la valeur de la nostalgie en même temps qu’il explore cet âge où nous sommes encore des enfants mais nous entrons déjà dans le monde de l’adolescence avec des problèmes typiques de l’âge adulte. La naïveté cède la place à différentes motivations et la réalité devient un scénario plus difficile à surmonter, avec des difficultés souvent incontournables.

C’est de cela qu’il s’agit dans le film espagnol Daniel de la tourqui sur la même note que des bandes comme Soutenez-moi, suit l’histoire d’un groupe de garçons qui, à l’été 1985, sont finalement mis à l’épreuve avec des problèmes du monde réel. Et quoi de mieux que l’esprit d’un enfant pour résoudre ces questions ? Avec naïveté mais plein d’espoir. Avec le besoin de remonter à la surface et les conditions nécessaires pour faire face à tout type de mal. Après tout, c’est l’âge de l’impossible.

Alors Rodri et sa bande prévoient de s’échapper dans la nuit de San Juan à la recherche d’un fleur magique qui, dit la légende, pousse au sommet de la montagne et a le pouvoir d’exaucer n’importe quel souhait. Du désespoir naît le besoin et c’est là que l’esprit du garçon peut trouver les réponses les plus étranges mais elles ne cessent de devenir des aventures inoubliables comme celle qui se déroule dans Vivre c’est la vie de Netflix.

Live is Life est une aventure inoubliable

À l’heure actuelle, le seul souhait de ces gars est de résoudre le problème de leur ami désemparé et, de cette façon, faire en sorte que ce groupe reste ensemble beaucoup plus longtemps. La recherche pour fleur magique s’avérera être une aventure pas comme les autres où la bande de Vivre c’est la vie il grandira à travers beaucoup d’action, d’émotion et une dose inégalée d’espoir. L’été 1985 restera à jamais gravé dans votre mémoire !

Le film est réalisé par Daniel de la tour que dans ses crédits il a L’inconnu, L’ombre de la loi et la série télévisée L’unité. Ce cinéaste s’est fait remarquer de manière très positive grâce à ses œuvres et Vivre c’est la vie était un projet attendu qui ne déçoit pas le public qui trouve qu’il s’agit d’une version espagnole de les goonies Soit Soutenez-moi adapté à ces terres européennes.

Vivre c’est la vie étoiles Adrián Baena comme Rodri, Juan Del Pozo comme Álvaro, Raúl Del Pozo comme Maza, David Rodríguez comme Suso, Javier Casellas comme Garriga, Marc Martínez comme père de Rodri, Silvia Bel comme mère de Rodri, Jon López comme chef Sioux, Fernando Morán comme Le grand-père de Rodri, Mercedes Castro en tant que grand-mère de Rodri, entre autres. Le scénario du film est en charge de Albert Espinosa qui a aussi écrit Héros Oui Votre vie en 65 minutes.

