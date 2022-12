Tout sur le casting principal de la série Netflix Betrayal

Trahison suit l’histoire d’Adam Lawrence, un agent formé au MI6 qui a son avenir assuré au sein de cette agence. Les choses changent après avoir rencontré Kara, une espionne russe avec qui il partage un passé complexe. Après la réunion, il commence à tout remettre en question. Il n’aurait jamais imaginé que cela formerait une relation entre lui, Kara et sa femme Maddy. Ils essaieront d’exposer les secrets de l’autre dans le cadre d’un jeu de pouvoir complexe.

La série à succès de Netflix a fait ses débuts dans le Géant du streaming le 26 décembre, devenant l’un des contenus les plus consultés sur la plateforme à partir de ce moment précis. La durée de l’émission, 5 épisodes dynamiques, ajoutés au thème de l’espionnage et à son protagoniste, cox charliequi vient de l’interprétation Casse-cou dans Elle-Hulkils ont transformé ce programme télévisé en un rendez-vous impossible à éviter.

+ Le casting principal de Betrayal

– Charlie Cox est Adam Lawrence

L’acteur britannique de 40 ans est devenu populaire pour son imitation de Casse-cou dans la série homonyme de Netflix et plus tard dans le MCU. Il a également participé au film La théorie du tout et la série Boardwalk Empire Oui proche plus tard star Trahison pour le géant du streaming. Sa carrière professionnelle a commencé avec la bande Pointez le je au début des années 2000 et depuis lors, il a gagné en popularité au fil du temps.

– Tracy Ifeachor dans le rôle de Dede Alexander

Après avoir été diplômé de la Central School of Speech and Drama, Ifeachor est apparu dans son premier long métrage, ensanglanté. Elle s’est ensuite vu offrir le rôle d’Abigail Naismith dans les deux derniers épisodes de Docteur Who de David Tennant diffusé à Noël 2009 et au Nouvel An 2010. En 2016, Ifeachor a été choisi pour la série à suspense ABC Quantico dans le rôle récurrent de Lydia Hal ainsi que dans le film Randsome milliardaire. Depuis, sa carrière est en plein essor.

Oona Chaplin est Maddy Lawrence

C’est une actrice espagnole de 36 ans qui a joué dans des courts et longs métrages principalement britanniques et espagnols. Il a joué aux côtés de sa mère dans des longs métrages Inconcevable, A quoi bon un ours ?, Imago Mortis Oui Ancre et espoir. Sa participation à l’emblématique jeu des trônes de HBO, Miroir noir et plus récemment La règle de Comey.

Ciarán Hinds comme Sir Martin Angelis

Il s’agit d’un acteur irlandais populaire de 69 ans qui a une longue carrière professionnelle dans l’industrie cinématographique hollywoodienne, même avec de nombreuses récompenses à son actif. Il a joué dans des films comme Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant (1989), Persuasion (1995), Oscar et Lucinda (1997), Road to Perdition (2002), La Somme de toutes les peurs (2002), Munich (2005), Amazing Grace (2007), Il y aura du sang (2007), Miss Pettigrew vit un jour (2008), Harry Potter et les reliques de la mort – 2e partie (2011), Tinker Tailor Soldier Spy (2011), Silence (2016), First Man (2018) Oui Belfast.

– Olga Kurylenko comme Kara

L’interprète de 43 ans est ukrainienne et possède une vaste expérience professionnelle tant au cinéma qu’à la télévision. Les titres grand écran les plus récents auxquels il a participé sont Disparition, éléphant blanc, la princesse Oui forte chaleur. Il faisait également partie du MCU en tant que maître de tâche dans Veuve noire. Il a commencé à travailler à la télévision en 2001, participant à de nombreux projets, dont le dernier était Pays des Merveilles, La Fille du Rivageavant de Trahison pour Le N rouge.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?