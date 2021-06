Tout sur la WitcherCon de The Witcher : Y aura-t-il une bande-annonce et une date pour S2 ?

La pandémie de coronavirus a été le rival le plus coriace pour diverses productions cinématographiques et télévisuelles, et ceux qui l’ont très clairement sont les membres de l’équipe de Le sorceleur, série de services de streaming Netflix. Après plus d’un an de tournage, entre cas positifs, restrictions en Angleterre et blessure de son protagoniste, Henry Cavill, ils sont prêts à lancer leur deuxième saison. C’est pourquoi nous devons être attentifs à la Sorcecon, où nous connaîtrons la grande nouvelle.

Jusqu’à présent, nous avions deux petits aperçus, qui ne nous disaient pas grand-chose : le premier est venu dans Geeked Week, avec un teaser pour Ciri, même si ce n’était pas du tout ce à quoi les fans s’attendaient ; tandis que le second est arrivé il y a quelques jours avec un nouveau regard sur Cavill comme Geralt de Riv. Pour en savoir plus, les fans devraient suivre le prochain événement virtuel, en union entre Netflix et CD Projekt RED STUDIO.

La Sorcecon tu peux voir le 9 juillet sur les chaînes YouTube et Twitch de Netlix et CD Projekt RED STUDIO, où il y aura deux diffusions afin que les fans puissent le voir à des moments différents, s’ils ne pouvaient pas le faire en premier lieu. En ce qui concerne uniquement le programme, nous aurons une conversation avec Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M. Khayisa, Paul Bullion et Lauren Schmidt Hissrich, qui répondra aux questions du public et partagera des anecdotes tirées des enregistrements du deuxième volet.

Dans la prochaine présentation, nous aurons les actrices Anya Chalotra et Freya Allan, interprètes de Yennefer de Vengerberg et de la princesse Cirilla. Là, ils parleront des défis de la première saison, de leur évolution, de ce que leurs personnages ont vécu jusqu’à présent et ils avanceront les détails du deuxième volet..

En guise de divertissement pour les spectateurs, Nous aurons également un défi entre les esprits derrière le jeu vidéo et l’émission de télévision, où ils seront mis à l’épreuve pour démontrer leur connaissance du vaste univers de The Witcher. Bien sûr, pour le mieux il faudra attendre la fin et on imagine que vous savez déjà de quoi il s’agit.

La présentation qui clôturera l’événement sera Henri Cavill, qui joue Geralt de Rivia, qui s’assoira à la table avec le modérateur Josh Horowitz « pour engager une conversation approfondie sur la fantaisie, le destin et l’univers plus large de The Witcher »dit le site Web de la WitcherCon. A la fin, ils se terminent par la phrase suivante : « Peut-être que même le loup blanc a quelques surprises dans sa manche… », quelque chose qui vous fait imaginer que nous aurons une bande-annonce ou une date de sortie.