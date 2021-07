Tout sur la troisième saison de Sky Rojo sur Netflix

Sky Rojo est revenu sur l’écran de Netflix avec sa deuxième saison et était à nouveau une tendance mondiale. La série avec Lali Esposito, Jenny Prado et Verónica Sánchez est revenu après le succès des premiers épisodes. L’intrigue a ouvert la voie à bien plus et les fans demandent déjà de nouveaux chapitres. Et la troisième partie ?

Alors que dans la première saison Corail, Wendy et Gina elles échappent à leurs souteneurs, dans la seconde ce sont elles qui subissent la vengeance des trois prostituées. « Les gens toxiques », le dernier épisode, La scène finale est la marche des protagonistes avant les sanglots de Roméo et Moïse.

Y aura-t-il une troisième saison de Sky Rojo sur Netflix ?

Alors que la fermeture laisse ouverte la possibilité de plus d’épisodes, Netflix n’a pas encore confirmé que la troisième saison aura lieu. En fait, les deux premiers ont été tournés en même temps, il dépendra donc de la performance finale de la série pour savoir si le géant du streaming décide de la renouveler.







« Bien sûr, les personnages vont très loin et c’est en fin de compte ce qui détermine si vous avez une autre saison ou non. C’est la conception du personnage. L’histoire à la fin est la moindre des choses « Alex Pina a expliqué à Sensacine la durée du programme. Il a donc laissé la porte ouverte à beaucoup plus de Red Sky.

Critique de Sky Rojo

Comme cela s’est produit après la première saison, la première de Sky Rojo a suscité quelques critiques. Selon un sondage Spoiler, 38% pensent que la série est sexiste lorsqu’elle est présentée dans une perspective féministe. Le principal aspect qu’ils lui signalent est la banalisation d’un sujet aussi sensible que la traite des êtres humains.