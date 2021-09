Tout sur la théorie qui unit Frozen à Tarzan

Depuis qu’Internet est devenu un outil qui habite chaque foyer, il y a eu ceux qui en ont profité pour renverser leurs théories les plus folles. Le monde du cinéma est plein de gris qui vous permettent de penser et de créer des histoires, et de connecter les films entre eux. Sans parler des forums, comme dans le cas de Perdu, où les fans étaient chargés de discuter de tout ce qui s’est passé sur l’île mystérieuse, ou avec l’Univers Cinématique Marvel (MCU) et la saga qui est née en 2008.

Chris Buck a co-réalisé Tarzan et Frozen. (Getty)



Le monde de l’animation n’est pas étranger à ce type de pratique, et Pixar en est l’exemple clair. Il regorge de théories qui relient les différentes productions animées entre elles, que ce soit à travers des personnages ou de simples objets qui semblent anticiper les films. Certains œufs de Pâques sont plus évidents, comme Monsters Inc où Huer a une poupée de Némo, et d’autres sont plus élaborés. Au Disney il y a une situation similaire, et l’un des cas les plus populaires est celui qui rejoint Tarzan avec Gelé, les deux films disponibles en Disney+.

Que dit la théorie qui relie Tarzan et Frozen

En 1999, Tarzan il est sorti en salles et est devenu l’un des derniers films de l’âge d’or de Disney, qui est né il y a dix ans avec La petite Sirène. 14 ans plus tard, Gelé est venu au cinéma main dans la main avec Chris Buck, l’un des deux réalisateurs qui avait également travaillé sur le film du garçon qui vivait avec les gorilles dans la jungle. Gelé il y avait aussi une histoire tragique impliquant les parents des protagonistes.

Après le naufrage, les gorilles ont élevé Tarzan. (IMDb)



Dans le cas de Tarzan, un naufrage s’est terminé avec deux adultes sur une île éloignée, où ils ont commencé à élever un enfant jusqu’à ce qu’un léopard les tue. Côté Frozen, c’est un naufrage lors d’un voyage au sud d’Arendelle qui a mis fin à la vie des parents d’Elsa et Anna. La connexion n’a pas tardé à apparaître sur internet et il y avait ceux qui disaient que le vaisseau des deux films était le même et que les trois protagonistes étaient en fait frères.

Le réalisateur de Tarzan et La Reine des Neiges a répondu à ces théories

« Let it Go » est l’une des grandes chansons Disney de ces dernières années. (IMDb)



Lors d’une interview avec MTV, Buck a répondu aux fans reliant les deux films. Loin de les décourager, il a assuré : « Quoi que les gens veuillent croire, allez-y. C’est l’esprit de Disney. » De plus, il a révélé qu’il avait discuté avec Jen Lee (la co-réalisatrice de Frozen) de la théorie. « Je lui ai dit que les parents d’Anna et Elsa ne sont pas morts. Oui, il y a eu un naufrage, mais ils étaient en mer un peu plus qu’on ne le pensait car la maman était enceinte, et elle a accouché d’un petit garçon sur le bateau. Ils font naufrage loin des eaux scandinaves. Ils finissent dans la jungle, construisent une cabane dans les arbres et un léopard les tue, alors leur bébé est élevé par des gorilles. «

Le problème avec Frozen 2







La réponse de Chris Buck était un grand geste pour les fans des deux productions. Malheureusement, lorsque Congelé 2 est sorti au cinéma, il a enterré toutes les théories qui avaient été construites autour de Tarzan et Congelé. Dans la suite de 2019, le voyage des parents d’Elsa et d’Anna a repris, et il a été constaté que ce qui s’est réellement passé, c’est qu’ils sont tous les deux allés au nord, et non au sud, à la recherche d’une réponse à l’origine des pouvoirs des filles plus âgées. En cours de route, ils sont tous deux morts sur le navire, alors qu’ils étaient en route pour enquêter sur la forêt enchantée. Vous pouvez voir les deux films sur Disney+ et vérifiez les théories par vous-même.

Si vous êtes toujours abonné à Disney+Vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter des contenus exclusifs de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?