Tout sur la Geeked Week sur Netflix !

Netflix organise son premier événement orienté culture Geek : le Semaine geek, qui présentera différentes alternatives attrayantes pour cet ensemble d’adeptes fidèles qui savent comment profiter de ce type de contenu. L’événement comprendra diverses interviews, bandes-annonces et teasers. La Semaine geek Il débutera aujourd’hui, lundi 7, et se poursuivra jusqu’au vendredi 11 juin. Netflix utilisera pour l’occasion tous ses canaux de communication : Twitter, Twitch, YouTube, Facebook et TikTok.







Les horaires de l’événement ?

11h00. Colombie, Équateur, Panama et Mexique.

12:00 heures. Venezuela, Bolivie et Porto Rico.

13h00. Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay et Brésil.

18h00. Espagne.

États Unis 12 h 00 (zone HE) 9 h 00 (zone HNP).

Tout ce que vous devez savoir sur la Geeked Week de Netflix

Netflix a confirmé que les jours de cet événement spécial seront divisés en différents genres de contenu à présenter. Certains des thèmes incluent: bandes dessinées, fantasy, anime, animation, films et jeux vidéo. Le géant du streaming a prévenu, pour en tenir compte, qu’il profiterait de l’opportunité et présentera plus de 50 projets.

Quelques titres qui feront partie de cette présentation spéciale :

L’homme de sable

L’Académie des Parapluies

Le sorceleur

Lait frappé à la poudre

Le spectacle de Cuphead !

Ésotérique

Lucifer

Trilogie de la rue de la terreur

Cate

Castlevania

Maîtres de l’Univers : Révélation

Le vol d’argent

Resident Evil

be-bop cow-boy

Cobra Kai

Godzilla : point singulier

Dent sucrée

Vikings : Valhalla

Il faudra être attentif dans les prochains jours aux différents canaux de communication de la plateforme pour profiter de tout ce qu’elle proposera en cette semaine particulière : le La semaine des geeks de Netflix, qui ne manquera pas d’attirer un public amoureux de ces contenus et impatient de sa première sur le géant du streaming.

Netflix promet une semaine présentée par Rahul Kohli et Mari Takahashi plein d’actualités concernant sa programmation. Vous considérez-vous comme un geek ? Cette culture vous attire-t-elle avec l’anime, la science-fiction et l’animation ? Ton heure est arrivée.Semaine geek est là pour que vous en profitiez du 7 au 11 juin !