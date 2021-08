Tout sur la fille à succès de Ricardo Arjona

Parler de Ricardo Arjona est synonyme de musique pop et l’un des artistes les plus connus au monde en ce qui concerne l’industrie musicale. Pourtant, malgré la grande fureur que suscite le chanteur dans son domaine, il n’a pas réussi à inspirer sa fille, Adria, à continuer sur sa lancée puisque la jeune fille de 29 ans s’est penchée vers un autre type d’art : celui du jeu d’acteur.

Adria Arjona. Photo : (Getty)



En fait, à l’heure actuelle, ainsi que Ricardo Arjona est l’un des grands de la musique, Adria grandit progressivement et a déjà une réputation au sein du cinéma et des séries. De plus, maintenant, il fait partie de l’une des séries les plus attendues de HBO Max, Irma Vep, une adaptation du film français d’Olivier Assayas sorti en 1996.

Dans ce strip, le premier-né de l’interprète guatémaltèque jouera le rôle de Laurie, ancienne assistante et petite amie du protagoniste, Mira qui est une actrice américaine désabusée qui se rend en France pour incarner Irma Vep dans une nouvelle version du muet français. film classique Les Vampires Dans le rôle principal et accompagnant Arjona sera Alicia Vikander.

Alicia Vikander sera celle qui accompagnera Adria Arjona dans Irma Vep. Photo : (Getty)



Qui est Adria Arjona ?

Née le 25 avril 1992, Adria Arjona est issue du premier mariage de Ricardo Arjona avec le modèle portoricain, Leslie Torres. Elle a profité de ses premières années de vie à Mexico avec sa famille, mais à l’âge de 12 ans, elle a déménagé à Miami et, à 18 ans, elle s’est lancée à New York pour étudier au Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Aussi, afin de ne pas dépendre de son père, Adria a décidé d’apprendre l’art dramatique en ajustant ses horaires afin qu’elle puisse également travailler comme serveuse. « Je me souviens que mon père m’avait dit d’essayer d’agir parce que j’avais besoin d’un exutoire créatif. J’étais très timide et je le suis toujours, mais le premier jour de cours de théâtre, je parlais soudainement et je m’élevais plus haut et je suis tombé amoureux.», a-t-il déclaré à Vanity Fair en 2019.

Adria Arjona avec Ryan Reynolds. Photo : (Getty)



De plus, dans cette même interview, la jeune actrice a assuré que Le meilleur cadeau que son père lui ait fait n’était pas de tout lui donner, même si, malgré tout, elle déclarait que cela l’aidait dans quelque chose.. Cependant, le talent d’Adria est inégalé et sa participation à des projets avec des personnalités telles que Diego Luna, Diego Boneta, Andy García et Gloria Estefan le prouve.