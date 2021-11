Tout sur Hawkeye ! La nouvelle série Disney +

Clint Barton (Jeremy Renner) est apparu pour la première fois dans le Univers cinématographique Marvel dans la première entrée de Thor. A cette occasion, c’était un petit caméo. Depuis lors, il faisait partie des films de Vengeurs et d’autres projets MCU. Cependant, jusqu’à présent, il n’a pas eu de contenu centré sur lui-même comme il l’a fait avec le reste des Avengers. !Disney + va mettre cette injustice dans le passé!

Le 24 novembre, la plate-forme de streaming de House of the Mouse sera diffusée en avant-première Oeil de faucon et enfin nous verrons comment l’histoire de Clint Barton. Rappel : la famille du héros avait disparu avec le claquement de Thanos et il a pu les retrouver après les événements de Fin du jeu. Désormais, il se prépare à vivre la saison de Noël avec ceux qu’il aime le plus.

Clés de la série Hawkeye

Mais tout ne sera pas joie pour le bon vieux Clint. Pendant ses jours sombres, le personnage a assumé le personnage de Ronin et était un justicier cruel. Ce passé reviendra vous hanter. Ce qui est certain, c’est que Oeil de faucon tu ne seras pas seul. vous accompagnera Kate évêque, joué par Hailee Steinfeld. C’est une prodige de l’arc et des flèches qui rejoindra Barton dans ses nouvelles aventures pendant les vacances.

Jeremy Renner a déclaré : «Je pense qu’il y a beaucoup de poids qui traîne, il y a une mauvaise humeur apparente qui imprègne mon visage, mais tout vient du fardeau, des horreurs, de la tragédie et de la perte qui l’accompagne. Clint fait face aux pertes de ce jeu de super-héros et la légèreté et la légèreté qu’apporte le personnage de Hailee peuvent contrecarrer tout cela, le niveler et je pense que c’est assez cathartique. « .

D’autres nouvelles ? Le spectacle mettra en vedette la présence de Yelena Belova (Florence Pugh), la soeur de Veuve noire qui gère la désinformation sur le sort de Natasha Romanoff et cherchera sûrement à régler ses comptes avec Oeil de faucon. De cette façon, Clint Barton aura un antagoniste important car l’espion russe est habile au combat au corps à corps et a été entraîné de la même manière que l’ancien. vengeur.

Nous verrons également le Survêtement Mafia débuts dans le Univers cinématographique Marvel. Ce groupe de méchants est dirigé par Le clown, joué par Fra Fee. On sait peu de choses sur les intentions de ces méchants, mais les archers Clint et Kate devront les affronter quelques jours avant qu’ils ne Oeil de faucon peut rejoindre sa famille en plein Noël. Arrivera-t-il à l’heure ?

Enfin, la présence de Chassèrent: Maya est une assassine et athlète de niveau olympique qui a la particularité de pouvoir imiter n’importe quel mouvement ou action, peu importe qui l’exécute. Dans la série, elle est interprétée par Alaqua Cox et c’est un mystère de savoir quel sera le rôle de ce personnage. Scélérat? Allié? Nous supposons qu’elle commencera en tant qu’antagoniste du héros, puis le rejoindra. Il faudra attendre !

