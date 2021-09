Tout sur Entrelazados, la première série originale Disney + produite en Amérique latine

DISNEY +

A l’occasion de Disney + Day, la série mettant en vedette Carolina Domenech sera présentée en avant-première sur la plateforme. Découvrez l’aperçu officiel ici et passez en revue tout ce qui est connu jusqu’à présent.

Séries© Disney+Kevsho et Carolina Domenech en vedette dans Entrelazads

Si de fictions pour les jeunes il s’agit, il n’y a pas de discussion sur ce que Disney+ a le meilleur contenu. Est-ce qu’en plus des séries et films classiques déjà reconnus, la plateforme de streaming dispose désormais contenu original conçu exclusivement pour profiter d’un appareil. Pour la première fois, une de ces productions a eu lieu à l’Amérique latine: son nom est Entrelacés, sera présenté le prochain 12 novembre et il a déjà une bande-annonce officielle. Découvrez l’aperçu ici!

À l’occasion de Disney + jour, la série sera diffusée à cette date avec tous les épisodes de la saison disponibles. De cette façon, ce sera un lancement mondial sur la plate-forme, où les abonnés de différentes parties du monde pourront choisir entre 18 langues pour profiter des chapitres. Ce que l’avance officielle publiée sur les réseaux sociaux du service de streaming et l’affiche qui a été lancée simultanément a montré, c’est qu’il s’agira d’une intrigue très convaincante avec des personnages très attrayants.

De quoi s’agit-il Entrelacés? Son protagoniste est Allegra, une jeune femme qui rêve de faire partie de la compagnie de comédie musicale Onze heures pour devenir le protagoniste de Horrible vendredi, une œuvre qui a consacré sa grand-mère Noix de coco il y a longtemps. Cette femme, légende du théâtre, est très importante pour l’actrice en herbe, malgré une relation assez compliquée avec sa mère Catherine. Mais ce n’est pas tout! Car une rencontre bien particulière bouleverse la vie d’Allegra dans cette série Disney+.

Un mystérieux bracelet perdu chez elle l’envoie à 1994, date à laquelle sa mère a fait ses premiers pas dans Eleven O’Clock et a vécu dans l’ombre de sa grand-mère Cocó, une véritable star au sommet de la popularité de sa carrière. Connaître le passé de votre famille signifiera l’union de tous après avoir guéri de vieilles blessures, et vous découvrirez que, bien que vous ne puissiez pas changer le passé, vous pouvez en apprendre beaucoup.

La production Disney + Original Productions a été réalisée par Pampa Films et Gloriamundi Producciones. De plus, le casting est dirigé par Carolina Domenech, Elena Roger, Clara Alonso, El Purre et Kevsho. Le reste du casting est complété par la présence de Benjamín Amadeo, Paula Morales, Emilia Mernes, Simón Hempe, Manuela Menéndez, Manuel Ramos, Tatiana Glikman, Lucila Galdolfo, Rodrigo Pedreira, Berenice Gandullo, Abril Suliansky, Franco Piffaretti et Favio Posca.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂