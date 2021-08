Tout sur CinemaCon, où ils diffuseront la bande-annonce de Spider-Man 3

Les organisateurs de la CinemaCon ils prévoient de célébrer la décennie de cette convention populaire cette année. La crise provoquée par COVID-19 a contraint la réunion à être suspendue en 2020. Désormais, avec les protocoles appropriés et de nombreuses personnes déjà vaccinées, CinemaCon revient et le fait avec force : le Caesars Palace à Las Vegas C’est la scène où les studios les plus importants de l’industrie présenteront leurs nouvelles du 23 au 26 août.







Depuis 2011 et au fil des années, la convention est devenue le plus grand rassemblement de propriétaires de salles de cinéma. Sur le site de l’événement, les organisateurs ainsi que les responsables de la Association nationale des propriétaires de théâtre, ils ont exprimé leur gratitude à l’industrie pour leur soutien et leur aide afin que ces dix années aient été excellentes.

La convention où la bande-annonce tant attendue de Spider-Man: No Way Home fera ses débuts

Les alternatives de la convention peuvent être suivies via une application téléchargeable sur le site de l’événement : www.cinemacon.com. Les réseaux sociaux seront également au courant de toutes les informations : Facebook.com/CinemaCon/ et Twitter : @CinemaCon. Box-office, le magazine officiel de NÉE, sera également au courant de tout ce qui se passe dans le Palais César.

L’un des attraits de la CinemaCon est le panel de trois heures qui Sony aura à la convention. L’information indique que ce sera le contexte dans lequel la bande-annonce attendue de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Rappelons que la bande-annonce a fuité hier, mais dans une version de très mauvaise qualité. Cependant, la présentation du producteur lors de la réunion sera limitée aux visiteurs.

La présentation de Sony aura lieu entre 18h00 et 21h00 de Las Vegas. Le panel sera animé par Josh Greenstein, président de Sony Pictures Motion Picture Group ; Adrien Smith, président de Domestic Releasing Sony Pictures Entertainment et Steven O’Dell, président d’International Releasing Sony Pictures Entertainment. L’utilisation d’appareils électroniques est totalement interdite dans le local où il est présumé que la remorque de Spider-Man : Pas de chemin à la maison sera publié.